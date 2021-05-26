«الألمان» يتخلصون من أنصار «الرئيس الراحل»

فرانكفورت (د ب أ)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن الأمين العام للاتحاد فريدريش كورتيوس سيرحل عن منصبه، بعد التوصل إلى اتفاق ودي، ليلحق بفريتز كيلر الذي غادر منصبه رئيس الاتحاد، كما سيرحل راينر كوخ عن منصب نائب رئيس الاتحاد بمجرد تولي إدارة جديدة المسؤولية.

واستقال كيلر في وقت سابق من مايو الجاري إثر تصريحات أثارت ضجة كبيرة، حيث وصف فيها كوخ بالقاضي النازي رونالد فرايسلر، وقد جاءت تلك الأحداث بعد صراع على السلطة دار بيم كيلر وكورتيوس وكوخ.

وأوضح الاتحاد أن نائب الأمين العام هايكه أولريش سيتولى مهام الأمين العام خلفاً لكورتيوس بشكل مؤقت. وأضاف الاتحاد: هذه الخطوة الحكيمة تشكل بداية جديدة في قيادة الاتحاد، وهو ما كان يرغب فيه أيضاً الدكتور كورتيوس، وقال: اللجنة التنفيذية للاتحاد تشكر فريدريش كورتيوس على الخدمات التي قدمها للاتحاد الألماني وكرة القدم الألمانية في الفترة الماضية.

ويتولى كوخ وبيتر بيترز رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد. وتجدر الإشارة إلى أن الكثيرين يؤيدون تولي امرأة لرئاسة الاتحاد الألماني، للمرة الأولى.

وقالت أوته جروث إنها ستترشح فقط في حالة تغير قيادة الاتحاد الألماني بشكل كلي، وقد يعجل رحيل كورتيوس عن منصبه، من ترشحها للرئاسة.