جالتييه يبيع إنجازاً أبهر به العالم!





باريس (رويترز)

قال أوليفييه ليتانج رئيس نادي ليل: إن بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم لم يتمكن من إقناع المدرب كريستوف جالتييه بالبقاء في منصبه.والتحق جالتييه، الذي يرتبط بعقد لعام إضافي، بليل في 2017 بعد 8 سنوات في سانت إيتيان، وقاده لإنجاز الفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 2011، وهو الإنجاز الذي أبهر العالم، بعدما تصدى لقوة باريس سان جيرمان وسيطرته المحلية على مدار سنوات، ونجح في خطف لقب الدوري الفرنسي بعد 10 سنوات.

وكان جالتييه البالغ عمره «54 عاماً» مقرباً من جيرار لوبيز رئيس ومالك النادي السابق، الذي تركه بسبب مشكلات مادية في ديسمبر الماضي.

وقال ليتانج لموقع النادي: بخصوص كريستوف، نحن نعرف بعضنا قبل العمل معاً في ليل، وهناك دائماً الكثير من الاحترام بيننا، ولقد تطورت علاقتنا وأصبحت أقوى خلال تعاوننا على مدار آخر خمسة أشهر، حاولت إقناعه لكن أعتقد أنه قد اتخذ قراره بالفعل.

وأضاف: سيحتفظ كل المنتمين إلى ليل بذكريات رائعة خلال فترة وجوده في النادي وبمجد التتويج بالدوري الفرنسي، نحن فقط يمكن أن نشكره على كل ما فعله معنا. وفاز ليل 2-1 على أنجيه يوم الأحد ليتوج بطلاً للدوري برصيد 83 نقطة، وهو رقم قياسي للنادي، وبفارق نقطة واحدة عن العملاق باريس سان جيرمان.