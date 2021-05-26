«المؤتمر الأوروبي» دون اعتراض أو غضب!



معتز الشامي (دبي)

العالم على موعد مع انطلاق بطولة جديدة على مستوى الأندية الأوروبية، بعد شهرين تقريباً من الآن، وهي بطولة «دوري المؤتمر الأوروبي» أو «كونفرس ليج»، والتي أعلن الاتحاد الأوروبي عنها لتكون ثالث بطولاته على مستوى الأندية في أواخر 2019، وتنطلق في يوليو 2021.

ويعد توتنهام أول فريق إنجليزي يتأهل إليها، بالإضافة إلى الفرق الحاصلة على الترتيب السابع في دوريات إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، وتعد المسابقة الثالثة في أوروبا، ولم تشهد البطولة ولن تشهد أي اعتراضات أو ردات فعل، كما لم يقابل الإعلان عنها، بمظاهرات جماهيرية غاضبة أمام الملاعب أو بتدخلات من رجال السياسة، وبالتأكيد لم يتم التطرق لها في مداخلات إعلامية من مدربي أو لاعبي الفرق في مؤتمرات صحفية أو تغريدات، وذلك كما حدث الأسابيع القليلة الماضية بسبب مقترح إقامة بطولة السوبر الأوروبية، التي اقترحها ريال مدريد والبارسا وانضم إليها أهم 15 نادياً أوروبياً.

وتعد دوري المؤتمر الأوروبي، المسابقة الكروية الثالثة التي ينظمها «اليويفا» بشكل سنوي، بعد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، والتي تبدأ بالموسم الجديد 2021-22، وستكون في مكانة المستوى الأدنى لمسابقات الأندية الأوروبية؛ ومن المقرر أن يتم تخفيض عدد فرق الدوري الأوروبي من 48 إلى 32 فريقاً، ويبدأ من مرحلة المجموعات مباشرة دون إجراء أدوار إقصائية.

ويتم التنافس في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بين فرق الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ذات التصنيف الأدنى، وتتأهل الأندية للمسابقة، بناءً على أدائها في بطولات الدوري والكأس المحليين.

نظام بطولة «كونفرنس ليج»، تبدأ بدوري من ثماني مجموعات كل منها يتكون من أربعة فرق، تليها جولة دور الـ 16 ثم ربع النهائي، ونصف النهائي والنهائي، وستكون هناك جولة إضافية، تقضي بخروج المغلوب في دور الـ 16 بين الفرق التي تحتل المركز الثاني في مجموعاتها، والفرق التي تحتل المركز الثالث في مجموعات الدوري الأوروبي.

وتقام 141 مباراة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، خلال الـ 15 أسبوعاً، وسيحقق الفائز باللقب التأهل يوم 25 مايو من العام المقبل في مدينة تيرانا الألبانية، بشكل مباشر إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم التالي، وسيكون موعد مباريات المسابقة الجديدة يوم الخميس أيضاً مثل الدوري الأوروبي

ويتم منح المقاعد للأندية المشاركة على حسب تصنيف الاتحاد المحلي لكل دولة أوروبية، حيث تحصل أول خمس دول في التصنيف على مقعد واحد، والبلدان من 6 إلى 15 على مقعدين، فيما تشارك الدول من 15 إلى 50 بثلاثة مقاعد.

وبذلك يشارك في البطولة الفريق صاحب المركز السابع في الدوري الإسباني والدوري الانجليزي والدوري الإيطالي والدوري الألماني، مع صاحب المركز الخامس في الدوري الفرنسي، وأصحاب المراكز 4 و5 و6 و7 و8 من الدوري الهولندي.

وكان مقرراً أن يتأهل صاحب لقب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة إلى البطولة، لكن طرفي المباراة النهائية مانشستر سيتي وتوتنهام، ضمنا بالفعل التواجد الأوروبي الموسم المقبل، ليتم اختيار صاحب المركز السابع في الدوري الإنجليزي.

أما تقسيمة باقي الدوريات المشاركة الأخرى بخلاف الخماسي الكبير، فتكون كالتالي، الدوريات بالفئة الثانية تخوض التصفيات بممثلين اثنين فقط، وأبرزها البرتغال وروسيا

وتركيا وبلجيكا وهولندا وأوكرانيا».

الدوريات بالفئة الثالثة تخوض التصفيات بـ3 ممثلين، وهو أقصى عدد ممكن، منهم «اليونان

وسويسرا وصربيا وكرواتيا والسويد والنرويج، ويتأهل الفائز بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي إلى النسخة التالية من الدوري الأوروبي.