الفيصلي والتعاون.. «النهائي الفريد» في «النسخة 46»

الرياض (أ ف ب)

يتحدد غداً «الخميس» بطل «النسخة 46» لمسابقة كأس السعودية، عندما يلتقي التعاون والفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي البطولة الذي يبحث من خلاله كل فريق عن اللقب.

ولا يعتبر بلوغ الفريقين للنهائي جديداً عليهما، بل سبق لهما أن بلغا نهائي البطولة ثلاث مرات، لعب التعاون نهائي 1990 وخسره أمام النصر 0-2، ثم لعب نهائي 2019 وفاز باللقب على حساب الاتحاد بعد الفوز عليه 2-1، بينما لعب الفيصلي نهائي 2018 وخسره أمام الاتحاد 1-3.

وعلى مدار تاريخهما الطويل، تُعد مباراة الغد التي تجمعهما في نهائي كأس الملك، الأولى من نوعها.

والتقى الفريقان في ثلاث مرات سابقة بدور خروج المغلوب، بمسابقة كأس ولي العهد، ونجح التعاون في الفوز في اثنتين بنتيجة 1-0 و3-2، عامي 2008 و2013، فيما فاز الفيصلي في واحدة بنتيجة 2-1 عام 2009.

وتعتبر المباراة هي الثالثة هذا الموسم، بعدما تقابلا في الدوري المحلي مرتين انتهت الأولى بالتعادل 1-1، والثانية بالتعادل السلبي.

ولم يكن تأهل الفريقين للنهائي الحلم سهلاً، إذ استهل التعاون مشواره في البطولة بالفوز على ضمك 2-1، وفي ربع النهائي تخطى القادسية 2-1، قبل أن يعبر الفتح في نصف النهائي بنتيجة 3-2.

وفي المقابل، نجح الفيصلي في تجاوز الاتفاق في الدور الأول بركلات الترجيح 9-8 بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، في ربع النهائي تغلب على الباطن 2-1، وفي نصف النهائي انتزع بطاقة النهائي عبر بوابة النصر إثر الفوز عليه بهدف قاتل، رغم أنه لعب ما يقارب 80 دقيقة بعشرة لاعبين.

وقدم التعاون موسماً مميزاً على مستوى الأداء والنتائج، حيث يحتل المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، ويعتبر حالياً في أفضل حالاته الفنية والمعنوية، لاسيما أنه يدخل المباراة بصفوف مكتملة، ويبحث عن البطولة الثانية في تاريخه ليتوج بها مستوياته الكبيرة التي ظهر بها خلال الموسم، فيما يتطلع مدربه البريطاني نيستور إل مايسترو إلى تحقيق أول إنجازاته مع فريقه بعدما تولى المهمة قبل نحو شهرين ونصف الشهر، وحقق معه 6 انتصارات مقابل خسارتين.

وقال ال مايسترو «لا بد أن نكون أكثر جاهزية من الفريق الخصم ونشعر بالثقة، النهائي خارج التوقعات، ولكن سيكون حلماً أن نجحنا في الفوز باللقب».

ويعول التعاون على هدافه الكاميروني لياندر تاوامبا الذي سجل 14 هدفاً في الدوري، ويتصدر هدافي مسابقة الكأس برصيد 3 أهداف، إلى جانب البوروندي سيدريك أميسي، والباراجوياني اليخاندرو روميرو والحارس البرازيلي كاسيو آنجوس ومواطنه المدافع أياجو سانتوس، وسميحان النابت وريان الموسى ومحمد زايد وإبراهيم الزبيدي.

أما الفيصلي، فلم يكن موسمه جيداً، وسجل تراجعاً كبيراً على مستوى الأداء والنتائج كان آخرها الخسارة أمام الشباب بخماسية، وهو ما انعكس على موقعه في الدوري، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة، لكنه رغم ذلك يطمح في تجاوز ظروفه الصعبة، وتحقيق أولى بطولاته، بقيادة مدربه البرازيلي بريكلس شاموسكا الذي ينتظر أن يغادر أسوار النادي بعد ثلاثة مواسم قضاها مع الفريق، لاسيما أن بعض التقارير أكدت اتفاقه مع نادي الشباب للإشراف عليه اعتباراً من الموسم المقبل.

ويفتقد الفريق لبعض لاعبيه المؤثرين أبرزهم الثلاثي البرازيلي، المدافعين إيجور روسي، ورفاييل سيلفا، ولاعب الطرف جييرمي أجوستو، إلى جانب أحمد أشرف المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وقال شاموسكا: «سنخسر الثنائي إيجور روسي وغييرمي في النهائي، لكننا نملك كتيبة كاملة من اللاعبين الجاهزين القادرين على تقديم الأداء الجيد وصناعة الفارق، وجميعهم متحمسون».

ويعتمد «العنابي» على مهاجمه من الرأس الأخضر جوليو تافاريس الذي سجل 14 هدفاً في الدوري، إضافة إلى بقية اللاعبين، أمثال مصطفى ملائكة ومحمد قاسم، ومحمد الصيعري، والهولندي هشام فايق والفرنسي رومان أمالفيتانو.