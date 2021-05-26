كلينسمان: هاتفي مع توتنهام!

لندن (د ب أ)

قال المدرب الألماني يورجن كلينسمان، إنه قد يفكر في العودة إلى توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، مدرباً للفريق، لكنه لم يجر استدعاؤه بعد لذلك.

وخلال مسيرته الاحترافية، قضى كلينسمان فترتين ضمن توتنهام، حيث لعب للفريق في عامي 1994 و1995 وفي عامي 1997 و1998

وكان آخر منصب تدريبي تولاه كلينسمان، في هيرتا برلين، وذلك في فبراير 2020، وقبلها كان قد أقيل من تدريب المنتخب الأميركي.

ورغم أن كلينسمان «56 عاماً» لم يحقق نجاحاً بارزاً في الفترات الأخيرة، فقد أبدى اهتماماً بمنصب المدير الفني لتوتنهام، الشاغر حالياً.

وقال كلينسمان في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت»: «بالتأكيد هو أمر ممتع، لا شك في ذلك، رئيس النادي دانييل ليفي لديه رقم هاتفي، ويمكن الاتصال بي أي وقت، توتنهام هو فريق يتواصل التفكير فيه دائماً».

وأقال ليفي البرتغالي جوزيه مورينيو من منصب المدير الفني لتوتنهام في أبريل الماضي، وتولى ريان ماسون تدريب الفريق بشكل مؤقت، وقاده لإنهاء الموسم المنقضي في المركز السابع بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلينسمان: «كانت الأمور متقلبة بشكل كبير بالنسبة لتوتنهام هذا العام، في البداية، كانوا في القمة وبدأنا جميعاً نحلم».

وأضاف: «جماهير توتنهام ترغب في رؤية عروض ممتعة، ربما يفضلون الخسارة 3-4 على الفوز 1- صفر».

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام ربطت اسم روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، بمنصب المدير الفني لتوتنهام.