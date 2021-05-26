من الأغلى في الكرة المصرية؟

علي معالي (دبي)

يتصدر رمضان صبحي لاعب بيراميدز قائمة الأغلى في القيمة السوقية للاعبي كرة القدم في مصر حالياً، حيث يصل سعره إلى 3 ملايين يورو، ويليه محمد الشناوي حارس الأهلي بمليونين و500 ألف، ومحمد مجدي «قفشة» لاعب الأهلي، والتونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، والمغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بـ«مليونين و200 ألف».

ويحتل الأورجوياني دييجو رولان لاعب بيراميدز المركز السادس بـ«مليوني يورو»، بالتساوي مع أليو ديانح لاعب وسط الأهلي، ومحمد شريف «الأهلي» «مليون و800 ألف يورو»، ويتساوى 5 لاعبين في القيمة السوقية «مليون و500 ألف يورو»، وهم: المغربي بدر بانون، وعمرو السولية «الأهلي» ومحمود علاء، محمود الونش ويوسف أوباما «الزمالك».

وعلى مستوى القيمة السوقية للأندية، فإن الأهلي يأتي في الصدارة بـ 26 مليوناً و450 ألف يورو، والزمالك «20 مليوناً» وبيراميدز «18 مليوناً و500 ألف يورو»، والإسماعيلي 7 ملايين و880 ألفاً، والمصري 7 ملايين، والاتحاد السكندري 6 ملايين و580 ألفاً، وسيراميكا 6 ملايين و150 ألفاً، وطلائع الجيش 6 ملايين، وادي دجلة 5 ملايين و880 ألفاً، وسموحة وإنبي 5 ملايين و860 ألفاً، والبنك الأهلي 5 ملايين و430 ألفاً، ومصر المقاصة 5 ملايين و280 ألفاً، والجونة 4 ملايين و98 ألفاً، والإنتاج الحربي 4 ملايين و300 ألف، وغزل المحلة 3 ملايين و530 ألفاً، ويحل أسوان في المركز الـ 18 بقيمة 3 ملايين و400 ألف يورو، وتبلغ القيم السوقية للدوري المصري بصفة عامة 148 مليوناً و830 ألف يورو.