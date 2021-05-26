جاني: مباراة «الأبيض» أمام «الفراعنة» لصناعة التاريخ في «الصالات»

علي معالي(دبي)

أبدى عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، رئيس بعثة منتخب كرة قدم الصالات سعادته بتأهل «الأبيض» إلى نصف نهائي كأس العرب المقامة حالياً في القاهرة، حيث نجح «الأبيض» في تخطي عقبة جزر القمر، بالفوز 3-1، لتصبح مباراة الغد «الخميس» أمام مصر مفصلية في المشوار.

قال جاني: مشاركتنا الأولى إيجابية للغاية إلى الآن، وهناك تطور كبير في مستوى اللعبة، وهذا بشهادة كل من شاهد مباريات «الأبيض»، وما قدمه الفريق يعتبر دافعاً كبيراً لمستقبل أفضل مع «قدم الصالات»، وما قدمه اللاعبون يجعلنا نشيد بالمستوى والجهد من الجهازين الفني والإداري.

وأضاف: مباراتنا مع منتخب مصر في نصف النهائي فرصة للاعبين لكتابة التاريخ، ولعب الفريق 3 مباريات، وتخطاها من دون إصابة أو طرد لاعب، وهذا يعكس الجدية والتعامل المسؤول من اللاعبين.

وقام جاني بتوجيه الشكر إلى سفارة الدولة في القاهرة، لقيامها بالمتابعة والاهتمام، وأن المستشار عبدالله الحمادي يحرص على زيارة البعثة باستمرار، وسيكون لنا لقاء مع السفير حمد سيف الشامسي الذي وجه الدعوة للبعثة.

وكان منتخبنا قد رفع رصيده إلى 6 نقاط، ليصح وصيفاً للمجموعة خلف المغرب «9 نقاط»، ورغم خسارة «الأبيض» أول مباراة أمام المغرب 1- 5، فإنه انطلق إلى الانتصارات بالفوز على السعودية 6-3، وجزر القمر 3-1 وسجل أهداف المباراة الأخيرة عمر النقبي «هدفين»، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في البطولة، وسجله حمد حسن باجو، واختير عبدالله الفلاسي أفضل لاعب في المباراة، وتم تكريمه من اللجنة المنظمة.

وفي الجهة المقابلة، يلعب منتخب البحرين مع المغرب في الدور نفسه أيضاً.