الجزيرة و«تيك توك» يحصدان جائزة «أفضل شراكة رعاية»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز الجزيرة وتطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك»، بجائزة «أفضل شراكة رعاية» عام 2021، في حفل «جوائز قطاع الرياضة - الشرق الوسط»، وتم إطلاق الشراكة المبتكرة منذ بداية الموسم في أكتوبر الماضي، وتعتبر الأولى حول العالم بين نادي كرة قدم مع منصة التواصل الاجتماعي الأسرع نمواً في العالم.

بفضل أكثر من 300 مقطع فيديو تفاعلي و44.5 مليون مشاهدة، وما يقارب مليون إعجاب، أصبح حساب «فخر أبوظبي» على «تيك توك» الأكثر متابعة للنادي عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام، وجعل النادي الأسرع نمواً على منصة «تيك توك» في الإمارات.

اجتاز عدد الوصول للهاشتاق الرئيسي «#AlJaziraFC » أكثر من 108 ملايين، وأصبح النادي الأكثر متابعة في الإمارات، والثالث بين جميع أندية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاءت الشراكة بهدف التواصل والتفاعل مع الجماهير الشغوفة بطرق جديدة ومبتكرة خلال الموسم الماضي الذي تابع فيه المشجعون رحلة الفريق نحو اللقب من منازلهم، التزاماً بالإجراءات الوقائية وحفاظاً على سلامة الجميع.

وأبدى علي يوسف الحمّادي المدير التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة سعادته بفوز النادي و«تيك توك» بهذه الجائزة، وقال: «أهنئ جميع المرشحين والفائزين، إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون من بين هذه المجموعة المميزة من الشركات الرائدة، جميعنا في عائلة نادي الجزيرة فخورون بالحصول على الجائزة، والتي تعد شهادة حقيقية على العمل الرائع الذي قام به الجميع خلال الموسم، وبصفتنا علامتين تجاريتين رائدتين، فإن شراكتنا مع تيك توك تعد مناسبة تماماً لطموحاتنا، ومن الرائع أن تصبح أول نادي كرة قدم يتعاون مع منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، وهو ما يظهر الأهمية التي يوليها النادي لترسيخ العلاقة بين اللاعبين والجماهير بطرق مبتكرة، وقدمت تيك توك منصة رائعة لجميع جماهيرنا أثناء هذا الموسم غير الاعتيادي الذي لم يتمكنوا فيه من دعمنا في الملعب بشكل مباشر، وسعدنا بمستوى التفاعل والإثارة الذي أظهره المشجعون عبر منصة تيك توك على مدار الموسم الموسم. وأضاف: «أهنئ الجميع في تيك توك وعائلة نادي الجزيرة على الفوز الذي واكب عاماً للذكرى لـ «فخر أبوظبي» داخل الملعب وخارجه، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في الموسم المقبل».