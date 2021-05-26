25 ملاكماً إلى نصف نهائي «آسيوية دلهي - دبي»

دبي (الاتحاد)

شهدت النزالات التي أقيمت مساء منافسات قوية بين السيدات في دور ربع النهائي بالنسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة - دلهي - دبي 2021، التي تستضيفها الإمارات لأول مرة حتى الاثنين المقبل، وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وتأهل 25 ملاكماً وملاكمة إلى نصف النهائي، حيث أقيمت 9 نزالات للسيدات ضمن 5 أوزان، و16 نزالاً للرجال ضمن 4 أوزان مختلفة في ثاني أيام البطولة، على أن تستكمل بقية النزالات في اليوم التالي. وتألقت الملاكمات الهنديات في المنافسات، حيث فازت الملاكمات الثلاث في جميع المنافسات، وتغلبت الهندية ساكشي على الطاجيكستانية روهافزو هاكازاروفا في وزن البانتام 51-54 كجم، كما تغلبت الهندية جاسمين على المنغولية أويونتسيتسج يسوجين في وزن الريشة 54 - 57 كجم، وفازت الهندية الثالثة سيمرانجيت كاور باث على الأوزبكية رايخونا كوديروفا في الوزن الخفيف 57 - 60 كجم.

وفازت الأوزبكية جولاسال سلطونليفا على السريلانكية راسميكا إلانجاراثا في وزن الذبابة الخفيف 45 - 48 كجم، وفي وزن الذبابة 48 - 51 كجم فازت المنغولية لوتسايخان ألتانتسيتسج على الطاجيكستانية سمية قوسيموفا، كما فازت الكازاخستانية ناظيم كيزايباي على الأوزبكية تورسونوي راخيموفا.

وفازت الأوزبكية سيتورا تورديبيكوفا على السريلانكية كيشاني كاستورايراشي في وزن الريشة (54-57 كجم)، وفي الوزن الخفيف 57 - 60 كجم تغلبت الإندونيسية هوسواتون حسانه على الفلبينية مارسيل ديلا توري، وفازت الكازاخستانية ريما فولوسينكو على المنغولية مونكور نامون. وتواصل منافسات الرجال لحجز بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث تأهل المنغولي أونبولد أورخونتونجلاج بعد تغلبه على القيرغيستاني ميرلان توركاباي أولو في وزن الذبابة 64 - 49 كجم، وفي ذات الوزن تأهل الأوزبكي ميرزاخميدوف نودريجون بعد تغلبه على العراقي موسى جعفر هاشم، وتأهل الإندونيسي كورنليس كوانجو لانجو بعد فوزه على الكازاخستاني دانيال سابت، وتأهل الفلبيني مارك ليستر دورينز بعد فوزه على الكويتي منصور خليفة.

وفي وزن بانتام 56 كجم، تأهل الأوزبكي ميرازيزبيك بعد تغلبه على الهندي محمد حسام الدين، كما تأهل الفلبيني جونميلاردو أوجايار بعد فوزه على السريلانكي روكمال برازانا، وتأهل القيرغيستاني إزينبيك أكيلبيك بعد فوزه على الكويتي جعفر الميراج، كما تأهل المنغولي خارخو إنخامار بعد فوزه على الأفغاني مالك زادة. وفي وزن الخفيف الوسط 64 كجم، تأهل الطاجيكستاني باخدور أزمونوف بعد فوزه على الفلبيني جون باول بانوايان، وتأهل الهندي شيفا ثابا على حساب الكويتي نادر عودة، كما تأهل الأوزبكي عبده رايموف إلينور بعد فوزه على الأفغاني سلطان محمد، وتأهل المنغولي باتارسوخ شينزوريج بعد فوزه على الكازاخستاني زاكير صفي الدين. وفي الوزن الثقيل 91 كجم، تأهل الكازاخستاني فاسيلي ليفيت بعد فوزه على الإيراني إحسان روزبهاني، كما تأهل القيرغيستاني رستم يريسبيك أولو بعد فوزه على المنغولي سانداجسورين إردينيبايار، وتأهل الأوزبكي تورسونوف سانجار بعد فوزه على الأفغاني عبد القادر، وتأهل الهندي سانجيت بعد فوزه على الطاجيكستاني جاسور قوربونوف.