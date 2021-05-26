«جناح العميد» يقود «الرأس الأخضر» في «وديات يونيو»

معتصم عبدالله (دبي)

يتأهب ريان مينديز جناح «العميد»، لقيادة منتخب الرأس الأخضر، في 3 مباريات ودية، خلال يونيو المقبل، ضمن التحضيرات لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022، والتي جرى تأجيلها من يونيو المقبل، لتقام خلال سبتمبر ونوفمبر 2021، بالإضافة إلى مارس 2022.

ويخوض مينديز التجارب الودية المرتقبة مع منتخب «الرأس الأخضر»، في أعقاب ختام موسمه الأول والجيد مع «العميد»، والذي خاض فيه 30 مباراة في كل المسابقات المحلية، سجل خلالها 7 أهداف، الأمر الذي دفع إدارة النصر إلى إعلان تمديد التعاقد مع اللاعب حتى 2024.

ويواجه منتخب الرأس الأخضر خلال يونيو المقبل، منتخبات البرازيل الأولمبي في بلجراد، تعقبها تجربتين أمام السنغال وغينيا بيساو على التوالي في العاصمة السنغالية داكار، على أن تتاح الفرصة أمام مينديز للعودة والانضمام لتحضيرات «العميد» للموسم الجديد 2021- 2022.

وأسهم مينديز بجانب أدواره الفعالة مع «العميد» في الموسم المنصرم، في قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا التي تقام مطلع العام المقبل بالكاميرون، بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة للتصفيات برصيد 10 نقاط، ليتأهل بجانب منتخب الكاميرون متصدر المجموعة ومستضيف النهائيات.

وقدم مينديز «31 عاماً»، موسماً جيداً للغاية مع «العميد» رغم عدم التتويج بأي لقب، في ظل خسارة نهائي كأس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة على التوالي أمام شباب الأهلي، واحتلال المركز الخامس في ترتيب دوري الخليج العربي.