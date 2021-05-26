ساوثجيت «يتغزل» في فودين

لندن (د ب أ)

أثنى جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، على فيل فودين لاعب فريق مانشستر سيتي، قائلاً: إنه لم يصل بعد إلى قمة النجومية في مسيرته، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه أن يفرض فودين حضوره وتألقه بقوة خلال كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وقدم فودين «20 عاماً» موسماً مبهراً ضمن صفوف مانشستر سيتي، وساعد الفريق

في التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما يستعد معه لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر أمام تشيلسي يوم السبت المقبل.

ولعب فودين خلال الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي ضعف عدد الدقائق التي لعبها خلال الموسم السابق، كما شارك أساسياً في جميع مباريات مانشستر سيتي بأدوار خروج المهزوم في دوري الأبطال.

وأبدى ساوثجيت حماسه لما يمكن أن يقدمه فودين، كما أثنى على توظيف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لقدرات اللاعب.

وقال ساوثجيت في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: أشك في أنه بلغ الذروة، وهو أمر مثير للغاية، لقد قدم موسماً رائعاً».

وأضاف: «أعتقد أننا جميعاً كنا نجلس ونتساءل: هل سيحصل على فرصته، وهل

سيسلك المسار الصحيح؟، ويجب قول إن بيب جوارديولا نجح في ذلك ببراعة، ولقد سمح له بالتطور، وكان اللاعب قادراً على التدرب تحت قيادة أفضل مدرب في العالم، والعمل يومياً إلى جانب عدد من أفضل اللاعبين في العالم».