«الشارقة الرياضي» ينجز الأعمال التطويرية في نادي الذيد

الشارقة (الاتحاد)

أكمل مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة بالشارقة، الأعمال التطويرية والصيانة العامة بنادي الذيد، ضمن خطط المجلس في التطوير المستمر لمنشآت ومباني الأندية بالإمارة الباسمة، والعمل على رفع كفاءة البنى التحتية، بما ينعكس على الإمكانيات الكبيرة التي تملكها الإمارة على مستوى الرياضة، وتعزيز مكانتها من كل النواحي. تضمنت الأعمال بالنادي استبدال أرضية ملعب الفريق الأول بالعشب الطبيعي، وتنفيذ أعمال صيانة عامة للمبنى الإداري والمكتبة والمجلس، وكذلك استبدال أرضية خشبية للصالة الرئيسية، والعمل على الصيانة الداخلية والخارجية للمنصة، مع الصيانة الشاملة للصالة الرياضية وأعمال العزل الداخلي.واطلع وفد المجلس ودائرة الأشغال العامة للنادي مؤخراً على جميع الأعمال، بحضور سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي، وعبد الله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمجلس، ومحمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بالدائرة، والدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي للنادي، وسالم سيف الجاري المدير الإداري ومهندسي قسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة بالمجلس.

وأشار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أنه تتواصل الأعمال بأندية الإمارة للحفاظ على البنى التحتية المميزة لها، توافقاً مع الإمكانيات العالية، وتنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والدعم المستمر لأندية الإمارة.

وأكد أن ما يتم من أعمال في أندية الإمارة مؤشر دائم إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به، والحرص على أن يضرب بها المثل في تميز البنى التحتية والمرافق الخدمية المختلفة والصالات الرياضية المميزة، والمنشآت الجديدة التي تكون على أحدث طراز، بما يتواكب مع أهمية وقيمة الرياضة في الإمارة، وعكس حرص المجلس على تسخير كل هذه الإمكانيات، والمتابعة المستمرة من إدارة الخدمات المساندة من خلال قسم متابعة المنشآت الرياضية، بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة، وكل ذلك يصب في صالح عكس الوجه المميز لأندية الإمارة التي تمتلك أكبر عدد من الأندية الرياضية والتخصصية، وتسخير كل ما يلزم من أجل أن تكون واجهة مشرفة للرياضة ونموذجاً بارزاً يحتذى به.

وأشار إلى أن المجلس يضع رفع كفاءة وجودة الخدمات والمنشآت في الأندية ضمن أولوياته، مع توفير كل الاحتياجات التي تساهم في التطوير الدائم، سواءً بالنسبة للملاعب والصالات الرياضية أو تطوير المباني، للوصول إلى الأهداف المنشودة من خلال توفير البيئة الرياضية الصحية المتكاملة للرياضيين.