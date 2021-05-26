«خليجي» سلة الأندية في دبي بدون حكم إماراتي..!!

علي معالي (دبي)

عبر يعقوب غابش عضو لجنة الحكام باتحاد كرة السلة وحكمنا الدولي السابق عن حزنه لعدم وجود حكم مواطن في بطولة الخليج المقرر إقامتها بضيافة نادي شباب الأهلي، خلال الفترة من 18 حتى 26 من الشهر المقبل، بمشاركة 5 أندية من السعودية والبحرين والكويت وقطر، إضافة إلى بطل الدوري الإماراتي نادي شباب الأهلي.

قال يعقوب غابش: «لم يقم سالم الزعابي بتجديد الشارة الدولية هذا الموسم، وهو أمر يجعلنا الدولة الخليجية الوحيدة في هذه النسخة رقم 40 بدبي، بدون حكم مواطن حاصل على الشارة الدولية، وكل دولة من الجوار لديها ما لا يقل عن حكمين دوليين فأكثر، وهو مؤشر يجعلنا في لجنة الحكام نشعر بالقلق على مستقبل حكام اللعبة من المواطنين». وأضاف: «الاتحاد من جانبه يبذل الجهد، وتوجد حالياً لجنة تحكيم، إضافة إلى لجنة الحكام، «الأول» يتواجد فيها حكامنا الدوليون السابقون وهي تختص بالكشف عن الحكام وتطويرهم، والثانية هي لجنة الحكام مسؤولة عن الجداول وتوزيع الحكام عن اللقاءات في الموسم لكافة المباريات، والأزمة أننا لا نجد إقبالاً من المواطنين، والأندية لا تساعدنا في هذا الجانب من خلال جعل لاعبيها الشباب مثلاً ينخرطون في مجال التحكيم».

وقال يعقوب غابش الذي قام بالمشاركة في تحكيم 12 بطولة خليجية من قبل: «يتم صرف راتب شهري ثابت للحكم قدره 2000 درهم، ولا يمكنني توجيه اللوم للجنة التحكيم، لأنهم تسلموا المهمة من فترة قصيرة، وهذا المجال يحتاج إلى ضرورة تضافر جهود الجميع، لأنه من المحزن ألا نجد حكم مواطن يحمل الشارة الدولية، وأن تقام بطولة مؤهلة للبطولات الآسيوية بدون وجود حكم من بيننا». وتابع: «كانت هناك محاولة أطلقنا عليها الحكم الصغير للاستفادة من اللاعبين الشباب الذين لا يشاركون مع فرقهم بأن يتجهوا إلى مجال التحكيم لكن الصدمة كانت في كيفية جعل هؤلاء الحكام الصغار يتحركون من بيوتهم إلى الملاعب، خاصة وأنه يجب توفير وسيلة تنقلهم بين الملاعب خوفاً عليهم، ولا بد أن نجد حلاً لهذه المهنة قبل أن تنقرض تماماً، والأزمة ليست على مستوى عدم حصول حكم مواطن على الشارة الدولية فقط، بل في عدد الممارسين للمهنة نفسها».