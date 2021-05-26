الإمارات تشارك في كونجرس الاتحاد الدولي للهوكي

دبي (الاتحاد)

شارك اتحاد الهوكي في اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي السابع والأربعين الذي عقد في مدينة نيودلهي بالهند عبر تطبيق (زووم )، ومثل الإمارات في الاجتماعات التي استغرقت 3 أيام، إسماعيل علي البنا، رئيس الاتحاد، وعتيق جمعة الأمين العام. كما شاركت الإمارات في انتخابات الاتحاد الدولي للدورة الجديدة التي رافقت الاجتماعات، وتم التصويت من قبل اتحاد الإمارات للهوكي لصالح الدكتور ناريندر دروف باترا الذي فاز بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لمدة 4 سنوات قادمة، بعد تفوقه على البلجيكي مارك كودرون بفارق صوتين، حيث حصل الدكتور ناريندر دروف باترا على 63 صوتاً مقابل 61 صوتاً لمارك كودرون. وهنأ إسماعيل البنا وعتيق جمعة باترا بفوزه برئاسة الاتحاد الدولي، وأكدا استعداد الإمارات الدائم لتقديم كل أوجه الدعم للرئيس الجديد، بما يخدم مسيرة اللعبة وتطورها على المستوى الدول، كما وجها التهنئة إلى المهندس محمد المنديل رئيس الاتحاد السعودي بمناسبة انضمام الاتحاد السعودي الي الاتحاد الآسيوي، وتم طرح مقترحات إماراتية تتصل بتنظيم فعاليات دولية للهوكي في الفترة القادمة، الأمر الذي قوبل بالترحيب والشكر من الإدارة الجديدة للاتحاد الدولي الهوكي.