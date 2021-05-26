«أبيض الصالات» يواجه مصر في «مربع ذهب» كأس العرب

دبي (الاتحاد)

يلتقي منتخب كرة القدم للصالات مع مصر غداً «الخميس»، ضمن نصف نهائي كأس العرب المقامة حالياً بالقاهرة، وجاء تأهل «الأبيض» إلى «مربع ذهب البطولة، بعد فوزه على جزر القمر بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت على ملعب صالة حسن مصطفى، وذلك في ختام منافسات دور المجموعات، سجل أهداف منتخبنا عمر النقبي «هدفين»، وحمد البلوشي، بينما سجل هدف منتخب جزر القمر بكار نظير.

وتصدر المغرب ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، يليه منتخبنا وله 6 نقاط، يليهما منتخب السعودية 3 نقاط، ثم جزر القمر من دون نقاط.