خالد بطي: البقاء أو الرحيل بيد الظفرة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد خالد بطي مدافع الظفرة «29 عاماً»، أنه لم يوقع لأي نادٍ في دوري الخليج العربي، بينما كشف عن تلقيه عروضاً من أندية في دبي والشارقة، إلا أنها «شفهية»، وفي حال وجود أي عرض «جاد»، لابد أن يكون عبر بوابة الظفرة الذي ما زال مرتبطاً معه بعقد لمدة موسمين.

وقال بطي: حالياً أودي الخدمة الوطنية، وتركيزي على أداء مهمتي بعيداً عن كرة القدم، وبالنسبة لي فإن كل التفاصيل المتعلقة بالبقاء في الظفرة أو الانتقال ستكون في يوليو المقبل، وفي حال موافقة النادي حينها سأختار العرض الذي يناسبني.

وعلمت «الاتحاد» أن خورفكان خاطب الظفرة رسمياً برغبته في ضم خالد بطي، وشراء بطاقته، لكن تبقى عملية الانتقال مرتبطة بموافقة اللاعب الطرف الثالث والأساسي في عملية الانتقال.

ورفض خالد بطي الإفصاح عن هوية الأندية التي اتصلت به، وذكر أن الأمور بالنسبة له مؤجلة، بجانب أن الظفرة هو من يملك قرار بقائه، أو مغادرته إلى نادٍ آخر، ومن جانبه يترك الأمر عند هذا الحد حالياً، وقال: كل ما أوكده أنني ملتزم بعقدي مع الظفرة، ما لم يتخذ النادي قراراً بخلاف ذلك.

واعتبر خالد بطي أن بقاء ناديه في دوري الخليج العربي، يعتبر جيداً، خاصة أن «الفارس» مر بظروف في غاية الصعوبة، بالذات في النصف الثاني من الموسم، بعد أن فقد جهود 6 لاعبين أساسيين، كما أن التغيير الفني له تأثيره أيضاً، مؤكداً أن الظروف التي عاشها الفريق كان لها تأثير كبير على نتائجه في الدور الثاني بالذات، وأدت إلى إنهائه المسابقة بـ21 نقطة فقط.

وخاض بطي 11 مباراة كاملة مع الظفرة في الدوري خلال الموسم، لمس الكرة خلالها 530 مرة، ونسبة نجاح مراوغاته 77%، وله 106 تمريرات ناجحة في ملعب المنافس، 3 تمريرات مؤثرة و8 عرضيات، بينما صنع هدفاً وحيداً.