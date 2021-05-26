مبادرات عجمان تخطف الأنظار في «السوشيال ميديا»

رضا سليم (دبي)

تصدر الحساب الرسمي لنادي عجمان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«انستجرام» و«التليجرام» المشهد على مدار الموسم، بعدما قدم نموذجاً رائعاً في التعامل مع كرة القدم، ومشاركة «البركان» في مسابقات الموسم المحلي، بجانب عدد كبير من المبادرات الإيجابية على مدار الموسم، وكان الحساب الرسمي لـ «البرتقالي» محل إشادة وتقدير من جميع المحللين في القنوات الفضائية والبرامج، لما يقدمونه من أفكار إيجابية، بعيداً عن الفوز والخسارة.

ولم يتأثر الحساب الرسمي بالخسائر المتتالية للفريق، والتي وصلت إلى 16 خسارة في الدوري، والتعادل في 6 مباريات، وحقق الفوز في 4 مباريات فقط، بجانب خروجه المبكر من كأس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، إلا أن طريقة الترحيب بالفرق الضيوف التي تلعب على استاد راشد بن سعيد كانت مميزة، بجانب مبادرات التهاني للفرق الإماراتية التي شاركت في دوري أبطال آسيا، بعد كل مباراة وقبلها، كما امتد الأمر لتقديم التهاني للفرق العربية والخليجية على إنجازاتها.

ويضم فريق العمل مجموعة من الشباب المواطنين الواعدين الذين يقدمون صورة رائعة عن الإمارات وشبابها، من بوابة الحساب الرسمي للنادي، وهم: إبراهيم الشحي، وأحمد البلوشي، وذاكر أحمد، ومحمد ناصر، وأحمد والي، وعبدالله عبداللطيف، وعبدالرحمن الجسمي، ومحمد السعدي، ورغم أن الحساب لم يتجاوز 30 ألف متابع، فإنه هذا الموسم لفت أنظار الجماهير بشكل كبير، وكان نموذجاً لأن تسير بقية الحسابات خلفه بتقديم رسالة إيجابية بعيداً عن التعصب الكروي.

وآخر ما قدمه الحساب الرسمي، الوداع المميز للمدرب المصري أيمن الرمادي الذي أنهى مسيرته مع الفريق عقب 5 مواسم متتالية، ونشر الحساب عبارات «شكراً أيمن الرمادي، شكراً على التفاني والاجتهاد، ستظل في القلب، وستظل إنجازاتك في سجلاتنا مدونه بمدادٍ من نور».

وقدم الحساب تهنئة إلى الهلال السعودي بمناسبة فوزه بالدوري، وقال: «يظهر الهلال السعودي في كل أيام الشّهر بأبهى صوره، مُبارك لزعيم الكرة السعودية لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودامت مسرّاتكم».

واهتم الحساب بفقرة عن ذاكرة الكرة الإماراتية، من خلال نشره معلومة وصورة آخرها 20 مارس 1975، على استاد دبي، شهدت انطلاقة كأس رئيس الدولة بين عجمان والوصل، وحقق «البرتقالي» أول فوز 3-2 وسجل لاعبه علي سعيد أول أهداف البطولة.

وقدم التهنئة إلى الجزيرة بمناسبة فوزه بدرع الدوري، بنشر عبارات جميلة: «الجزيرة يبدأ أفراحه قبل العيد، هنيئاً لـ «فخر أبوظبي» الفوز بدوري الخليج العربي وليلتكم سعيدة»،

وهنأ فريق مانشستر سيتي بالفوز بالدوري الإنجليزي بعبارات: «منصور يا نادي يملكه الشيخ منصور، وكُل التهاني لنادي مانشستر سيتي، وفالكم البطولة».

وفي استقباله للشارقة في دوري الخليج العربي، نشر الحساب: «أغلى جار في داره، أهلاً بكم في عجمان، نسعى للبقاء، ونسعد باللقاء مع جارنا الغالي الشارقة، تدرك إنك بدارك، وندرك إننا نرجو أن يتكرر اللقاء في الأعوام القادمة».

وفي استقبال الوحدة في الدوري، نشر الحساب تغريدة: «يطلق عليه الجمهور أصحاب السعادة، يقودهم في الملعب الأسطورة إسماعيل مطر وفي المدرجات «فالودة» قادمون من العاصمة لتزدهي ديار البرتقالي بهم وأهلاً وسهلاً بالسعادة وأصحابها»، واستقبل العين بغريدات جميلة: «مرحباً بالزعيم بذكريات البدايات الجميلة، ولأن في كل بيت في عجمان فرد عيناوي، هذه المباراة مختلفة، والفوز مطلب كلا الفريقين، نتمناها ليلة سعيدة لإمارتنا الحبيبة عجمان».