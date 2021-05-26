محرز يتحدث عن «حلم الطفولة»

أبوظبي (الاتحاد)

يترقب الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، نهائي دوري أبطال أوروبا عندما يواجه تشيلسي يوم السبت المقبل، مبدياً تقديره وامتنانه للدعم الذي يقدمه له مشجعو «البلومون» في المنطقة العربية.

ويتطلع لاعبو «السماوي» المتوج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، إلى انتزاع اللقب الثالث هذا الموسم، حين يواجهون تشيلسي، غريمهم اللدود، في نهائي البطولة الذي يقام في البرتغال.

وتنامى دور محرز ضمن الفريق خلال الفترة الأخيرة، وسجل هدفي الفوز في شباك باريس سان جيرمان في ذهاب نصف النهائي، بالإضافة إلى هدف ثمين في مرحلة الإياب، ضمن من خلاله «السيتي» موقعه في النهائي، ومن المتوقع أن يلعب محرز دوراً رئيسياً في مباراة النهائي الحاسمة، التي يمكن وصفها بأهم المباريات في تاريخ «السيتي».

وقال محرز: أعتقد أنه عند اللعب لفترة طويلة مع أي فريق، يصبح من الأسهل الاعتياد على أسلوب اللعب، ومعرفة الدور المتوقع منك، بالإضافة إلى أسلوب لعب الزملاء، وهذا أمر في غاية الأهمية، وهذا الموسم الثالث الذي أشارك فيه مع الفريق، والآن أعرف المدرب واللاعبين، والنظام المتبع أفضل من أي وقت سابق، وفي نهاية المطاف، فإن الأمر يعتمد بالدرجة الأولى على بذل قصارى الجهد وتقديم الأداء الأفضل، وآمل أن أكون قدمت ذلك خلال هذا الموسم.

وأضاف: هذا الإنجاز كبير ومهم لجميع أعضاء الفريق، فهو أمر يحلم به اللاعبون منذ طفولتهم، وبطبيعة الحال نسعى للوصول إلى هذه المرحلة منذ فترة طويلة، وها نحن هنا الآن وصلنا إلى الشوط النهائي، وكلنا إرادة وعزم على رفع الكأس والتتويج باللقب، لقد واجهنا العديد من الفرق القوية، لنصل إلى هذه المرحلة، ولم تكن تلك المباريات سهلة، ومرت لحظات خلال مواجهاتنا مع سان جيرمان ودورتموند، اعتقد خلالها الكثيرون بأننا لسنا قادرين على اجتياز تلك المرحلة، ولكن عملنا معاً، ونلعب الآن أهم المباريات التي قد نشارك فيها خلال مسيرتنا الاحترافية على مستوى الأندية، ويحلم جميع اللاعبين بالمنافسة على هذا المستوى، ونحن الآن نتطلع لبذل كل جهودنا في سبيل الفوز.

وكان محرز قد انتقل إلى مانشستر سيتي عام 2018، قادماً من ليستر سيتي، ويعد محرز «30 عاماً من أكثر لاعبي السيتي خبرة، وقال: يخوض لاعبو كرة القدم تجربة غريبة، وفي صغرهم يمارسون التدريبات ضمن الأكاديمية، ويتقدمون في مستوياتها، إلى حين وصولهم إلى الفريق الأول، وعندها يكونون أصغر لاعبي الفريق، ثم بعد ذلك وبشكل مفاجئ يصبحون من أكثر اللاعبين خبرة ضمن صفوفه، ولكن أستمتع بذلك، ويضم الفريق نخبة من المواهب القوية.

وأضاف: جميعنا يملك خبرة يمكننا أن نشاركها مع الآخرين، وكل منا مر بلحظات صعبة تمكن من عبورها، ولهذا نسعى لتعميم ومشاركة هذه الخبرات ضمن الفريق، وبالطبع، فإنه من المهم أن نمد يد العون للاعبين الصغار قدر الإمكان لأنهم يملكون قدراً كبيراً من الموهبة، وكل ما يحتاجون إليه هو نصائح صغيرة تساعدهم خلال مسيرتهم.

وفي الشهر الماضي، شارك مانشستر سيتي في حملة مقاطعة لمنصات التواصل الاجتماعي استمرت أربعة أيام، انضمت إليها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لمكافحة الإساءة والتمييز اللذين يتعرض لهما اللاعبون والعديد من الكوادر العاملة في كرة القدم.

ولكن، في الوقت ذاته، يظل الإعلام الاجتماعي وسيلة مفيدة للرياضيين المعاصرين، وتتيح منصات التواصل الاجتماعي لمحرز المحافظة على تواصله مع مشجعيه في مختلف أنحاء العالم، خاصة في المنطقة، ويشرح محرز قائلًا: «آمل أن يسهم حضوري على منصات التواصل الاجتماعي في تمكين المشجعين من التواصل معي والتعرف على مسيرتي ونشاطاتي هنا في إنجلترا، وأشعر بالتأكيد بالمحبة التي يكنها لي الجمهور، فهم يدفعونني إلى الارتقاء بمستواي، ويجعلونني أفتخر بالمشاركة في المنافسات في أعلى المستويات، فكل مشجع يحلم بالقيام بما نفعله، وفي هذا الأمر خصوصية رائعة، وآمل بأن يشعر المشجعون بأنهم جزء من مسيرتي ورحلتي، وأنا أشكرهم من كل قلبي على الدعم الذي قدموه ولا زالوا يقدمونه إلي.

وكان موسم 2020-2021 حاسماً لمانشستر سيتي، وحقق فيه محرز إلى جانب الفريق العديد من النجاحات، والآن يتطلع الجميع لاختتام الموسم بانتزاع أهم الإنجازات على صعيد منافسات الأندية الأوروبية، وقال محرز: أتوجه بالشكر إلى جميع مشجعي الفريق، اختلف الموسم الحالي بشكل كبير عما تعودنا عليه، فقد افتقدنا حضور المشجعين وأصواتهم على مدرجات الملاعب ولكننا واثقون من متابعتهم وتشجيعهم لنا من منازلهم.

وأضاف: خلال اللحظات الصعبة على أرض الملعب، يدفعنا هذا الإيمان إلى مواصلة العمل والجهد في سبيل تحقيق الفوز، ولهذا يلعب الجميع دوراً مهماً في هذا النجاح، وقد حققنا لجمهورنا سابقاً الفوز ببطولة الكأس والدوري الممتاز، وستكون هذه المباراة النهائية مناسبة خاصة، نرجو أن يسعد بها الجميع، آملين بالفوز باللقب حتى نسعد مشجعي السيتي في كل مكان.