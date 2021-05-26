زاها: هذه رسالتي إلى أطفالي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس: إنه على استعداد تام لتغيير ناديه، إذا ما لاحت أمامه فرصة جيدة، مشيراً إلى أنه منفتح على فكرة خوض تحدٍ جديد، ومؤكداً أنه يملك الموهبة والرغبة في القتال على قمة الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

ويهتم إيفرتون وتوتنهام بالحصول على توقيع زاها هذا الصيف، حسبما ذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، ولكن إدارة نادي كريستال بالاس ستقاتل بدورها من أجل الاحتفاظ به، نظراً لأنه ما زال أمامه عامان في عقده، ولحاجة الفريق إليه، في ظل رحيل أكثر من 12 لاعباً عن الفريق الشهر المقبل، بعد أن وصلوا إلى نهاية عقودهم .

ومن المنتظر أن تجرى تغييرات كبيرة عند «النسور»، بعد رحيل المدرب روي هودجسون الذي قاد الفريق في آخر مباراة له يوم الأحد الماضي أمام ليفربول، وانتهت بفوز «الريدز» في الأنفيلد.

ويرجع اهتمام إيفرتون بزاها إلى صيف 2019، عندما تقدم «التوفيز» بعرضين رسميين للنجم الإيفواري، وبلغت قيمة العرض الثاني 70 مليون جنيه إسترليني «80 مليون يورو»، مع إدخال اللاعبين جنيك توسون وجيس ماكارثي ضمن الصفقة، ولكن كريستال بالاس رفض هذا العرض المغري.

وهذا الرفض لم يجعل إعجاب إيفرتون بالنجم زاها يتراجع، ما دفعه إلى التفكير في تقديم عرض جديد هذا الصيف، ولكن بقيمة أقل من العرضين السابقين، وأوضح الموقع أن سعر زاها الحالي لا يتجاوز40 مليون جنيه إسترليني «46 مليون يورو»، في ظل الخسائر المادية الضخمة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.

أما توتنهام فيسعى بدوره للحصول على خدمات زاها، وربما كان بمقدوره توفير قيمة الصفقة، إذا ما غادر هاري كين صفوف «السبيرز»، ولكن الشيء المؤكد أن كريستال بالاس سيسعى بكل قوته للاحتفاظ بالنجم الإيفواري زاها «28 عاماً».

وهكذا يبدو موقف اللاعب معقداً، خاصة في ظل إصابة زميله في الفريق إبيرتشي إيزي، والتي قد تبعده عن الملاعب شهوراً عديدة، ما يعني زيادة الحاجة إلى جهود زاها، حيث كان «النسور» يأمل في أن يبني فريقهم الجديد حول زاها وإيزي.

وحرص زاها على أن يؤكد أنه يحلم بالفوز بالبطولات والألقاب، مشيراً إلى أنه لاعب جيد، وقادر على منافسة كبار «البريميرليج»، وقال: إذا جاءت الفرصة فلن أرفضها لأنني أستحقها، وحتى يمكنني أن أقول لأطفالي: ها هو ذا بابا ينافس ويقهر الكبار!