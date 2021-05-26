بيل.. «الاعتزال» من أجل «المحبوبة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «ABC» الإسبانية النقاب عن أن الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد، والذي تنتهي إعارته إلى توتنهام الإنجليزي هذا الصيف، يفكر بجدية في فسخ عقده مع النادي الملكي، واعتزال كرة القدم نهائياً.

ولم يصل بيل إلى 32 عاماً من العمر، لكنه لا يتوقف عن التفكير في هذه المسألة، ولا يرغب في العودة للعب في الريال، رغم أن عقده ينتهي في «صيف 2022».

وقالت الصحيفة: إن فترة الإعارة لتوتنهام كانت مثمرة بالنسبة لبيل الذي سجل 16 هدفاً، في 34 مباراة، منها 11 هدفاً في الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل، الذي يتقاضى راتباً سنوياً يقرب من 17مليون يورو، يأمل أن يسترد جزءاً من قيمة راتب السنة الأخيرة في عقده، قبل أن يحمل حقائبه ويرحل عن إسبانيا. وأضافت: بيل لم يتخذ بعد القرار النهائي بشأن الاعتزال، ولكن ما يقال عن شخصيته، يؤكد إمكانية حدوث ذلك، لأنه يشكو كثيراً من ضغوط كرة القدم الاحترافية، وكثرة اللعب، لدرجة أنه كان يطلب من مدربه السابق جوزيه مورينيو، ومدربه الحالي المؤقت مايسون في توتنهام السماح له بالراحة، وعدم اللعب أساسياً مباراتين متتاليتين، وتفضيله اللعب بديلاً في أكثر من مباراة، خاصة المباريات المهمة التي تزداد فيها الضغوط على اللاعبين.

وقالت الصحيفة: إن بيل أصبح منذ سنوات عدة ضعيفاً من الناحية البدنية وكثرت إصاباته مع الريال، ولم يعد قادراً على خوض المباريات، مثلما كان يفعل في السنوات الخوالي مع ساوثهامبتون ثم توتنهام أول مرة، ولأن بيل عاشق للعبة الجولف، فقد أقام ملعباً صغيراً في حديقة منزله، وهو يعرف تماماً ما الذي سيفعله إذا ما اتخذ قراره النهائي باعتزال الكرة.