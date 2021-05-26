سيميوني يختار الأقوى في العالم

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، بأن الأندية التي تلعب في الدوري الإنجليزي، أقوى في الوقت الحالي من الأندية التي تلعب في الدوريات الأوروبية الأخرى «الليجا، البوندسليجا، الكالشيو، الليج آن».

وقال في تصريحات لشبكة إسبن: نعم أعتقد أن الأندية الإنجليزية هي الأفضل في العالم حالياً، لأن بطولة الدوري هناك قوية جداً، والمنافسة على أشدها بين عدد غير قليل من الأندية، مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي، على عكس الدوريات الأخرى التي تنحصر فيها المنافسة بين فريقين اثنين فقط في كل مسابقة، مثلما هو الحال في «الليجا» (برشلونة وريال مدريد).

وأضاف سيميوني الذي قاد «الأتليتي» إلى الفوز ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، للمرة الثانية خلال 7 سنوات أمضاها مدربا لـ «الروخي بلانكوس»، أن الأندية الإنجليزية تستفيد من استثمارات اقتصادية ضخمة تحقق قدراً كبيراً من العدالة بينها، كل حسب موقعه في جدول المسابقة، ما انعكس على قوتها داخل «المستطيل الأخضر».

وقال: إنها بطولة أكثر عدلاً من أي بطولة دوري أخرى، وعندما ننظر لمن وصل إلى نصف نهائي، ونهائي «الشامبيونزليج»، نجدهما فريقين إنجليزيين هما مانشستر سيتي وتشيلسي، ما يؤكد أن الكرة الإنجليزية تعيش أفضل أوقاتها.

ورغم إشادة سيميوني بـ «البريميرليج» وأنديته، فإنه قال إن فريقه لم يكن محظوظاً أمام تشيلسي في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب محايد في رومانيا، وخسر1-صفر، ولم يستفد من اللعب على ملعبه «واندا متروبوليتانو»، بسبب منع الرحلات الجوية إلى إسبانيا بقرار من السلطات، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، ولكنه عاد واعترف بأن فريقه لم يكن لديه حجة في مباراة العودة التي أقيمت في ملعب ستامفورد بريدج بلندن، وانتهت بخسارته مجدداً صفر-2.

وقال سيميوني إنه سعيد لأن الفريق الذي أخرجه من «الشامبيونزليج»، وصل إلى المباراة النهائية، مشيراً إلى أن وصول فريقين إنجليزيين إلى النهائي يؤكد ما قاله إن الدوري الإنجليزي هو الأفضل في أوروبا، وتوقع أن يكون النهائي نارياً لأن مانشستر سيتي فريق ممتاز، كما أن تشيلسي لن يكون صيداً سهلاً.