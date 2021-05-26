«تميمة الشياطين» لا يخشى «الأسطورة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال البرتغالي برونو فيرنانديز«26 عاماً» لاعب مانشستر يونايتد، إنه لا يخاف من مقارنته بالنجم الفرنسي المخضرم إيري كانتونا «55 عاماً» أسطورة «الشياطين الحمر» في تسعينيات القرن الماضي.

وأبدى فيرنانديز سعادته بالضغوط التي تصاحب مقارنته بالشخصيات الأسطورية والنجوم السوبر الذين سجلوا التاريخ مع أنديتهم.

ومنذ مجيئه إلى «قلعة أولد ترافورد» في «شتاء 2020»، أصبح فيرنانديز «تميمة حظ» و«فأل سعد» لـ «الشياطين الحمر»، حيث سجل 40 هدفاً خلال 18 شهراً أمضاها حتى الآن في الكرة الإنجليزية، كما صنع 26 تمريرة حاسمة، ما دفع الكثيرين إلى مقارنته بالنجم الفرنسي الكبير إيريك كانتونا، أحد أبرز نجوم «اليونايتد» من 1992إلى 1997.

وفيما يتعلق بهذه المقارنة، قال فيرنانديزفي تصريحات لشبكة «بي بي سي سبورت»: إنه لشرف كبير لي أن تتم مقارنتي بهذا النجم الكبير الذي أسهم في الكثير من البطولات والألقاب مع «اليونايتد»، ولكن عندما تقارنوني بهذه النوعية من النجوم ذوي العيار الثقيل، فهذا يعني أنه لابد أن أكون في أفضل مستوى، وأن أحافظ على ذلك كل يوم، ما يجعلني أبذل جهداً أكبر وأشتغل على نفسي أكثر، حتى أكون عند حسن الظن، وهذا يشكل ضغطاً إيجابياً على شخصي.

وأبدى فيرنانديز فخره بما حققه حتى الآن مع مانشستر يونايتد، ولكنه يدرك في الوقت نفسه ضرورة أن يواصل تطوره وتحسين مستواه.

وقال: أدرك جيداً، من واقع أرقامي وأدائي، أنني حققت شيئاً جيداً مع «اليونايتد»، ولكن ذلك لم يتحقق إلا بفضل مساعدة زملائي وثقتهم في شخصي، وإذا كانوا هم يساعدونني، فمن المؤكد أنه يمكنني بدوري مساعدتهم، وأبدى فيرنانديز في نهاية تصريحاته فخره الشديد بما حققه حتى الآن مع «الشياطين الحمر».



يذكر أن النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب «اليونايتد» بذل جهداً كبيراً من أجل ضم فيرنانديز من سبورتنج لشبونة البرتغالي، ولم يخب أمله فيه على الإطلاق.