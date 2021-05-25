يونايتد يتمسك بقائده قبل نهائي «يوروبا ليج»





جدانسك (د ب أ)

يتمسك أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ببصيص الأمل فيما يخص مشاركة هاري ماجواير قائد الفريق أمام فياريال الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي غداً الأربعاء في جدانسك ببولندا. وتعرض المدافع البالغ من العمر 28 عاماً لإصابة في أربطة الكاحل قبل 16 يوماً بعد التحامه بأنور الغازي لاعب استون فيلا، لكن المدرب سولشاير، ظل متفائلاً بمشاركة ماجواير في النهائي القاري غداً، وقرر ضمه لقائمة الفريق المسافر إلى جدانسك. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» عن سولشاير قوله اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: على الأرجح سيحاول الانضمام لتدريبات الفريق بعض الشيء، لكن بعيداً عن ذلك نبدو في وضعية جيدة.