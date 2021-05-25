الريال وسيميوني وألونسو وجاسول في أفلام وثائقية





دبي (الاتحاد)

تعتزم منصة أمازون برايم فيديو إطلاق سلسلة أفلام وثائقية، من ضمن أبطالها فرناندو ألونسو، سائق الفورمولا 1، ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، وباو جاسول لاعب كرة السلة وسيفيرانو بايستيروس لاعب الجولف الراحل.

وأعلنت المنصة عن ذلك في حدث افتراضي حضره ريكادرو كاربونيرو، مسؤول المحتويات وبعض هؤلاء الرياضيين مثل ألونسو، الذي سجل موسماً ثانياً من فيلم وثائقي يدور حول شخصيته حيث يعرض في 27 أغسطس المقبل.

وأكد سيميوني أنه يتطلع لأن يقدم في الفيلم الوثائقي شخصيته الأخرى غير الخاصة بالمدرب، كما سيتم تقديم مسلسل وثائقي من ست حلقات عن ريال مدريد باسم «الأسطورة البيضاء».

وقال ايميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في النادي: ستتاح لنا فرصة لنقل صورتنا وقيمنا في ريال مدريد وكل ما نشعر به من حماس كبير في النادي وسيظهر من نحن، ونستمتع باللحظات الأساسية التي شكلت تاريخ نادينا.