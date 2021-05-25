جاتوزو من نابولي إلى فيورنتينا في 48 ساعة

روما (أ ف ب)

عين جينارو جاتوزو مدرباً جديداً لنادي فيورنتينا الإيطالي بعد أقل من 48 ساعة على رحيله من تدريب نابولي، حيث قال رئيس فيورنتينا روكو كوميسو على الموقع الرسمي للنادي «سيكون جينارو جاتوزو المدرب الجديد لفيورنتينا».

وسيخلف جاتوزو في منصبه جوسيبي ياكيني الذي استلم الإشراف على الفريق في مارس الماضي خلفاً لتشيزاري برانديلي الذي استقال من منصبه، وذلك من أجل ضمان بقاء الفريق ضمن أندية النخبة وهو ما نجحه به، حيث احتل فيورنتينا المركز الثالث عشر في الدوري الإيطالي.

وتولى لاعب ومدرب ميلان السابق المسؤولية على رأس الجهاز الفني لنابولي في ديسمبر 2019 بعد إقالة كارلو أنشيلوتي، وتمكن من قيادته للفوز بالكأس المحلية في يونيو 2020، في أول القاب جاتوزو على مقاعد المدربين.

بيد أن نابولي فوت فرصة احتلال المركز الرابع في الدوري المحلي وفشل بالتالي في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عندما سقط في فخ التعادل على أرضه مع فيرونا 1-1، فذهبت البطاقة إلى يوفنتوس.

وقبيل ذلك، حيا جاتوزو نادي نابولي وسكان المدينة عقب إعلان رحيله عن الفريق الجنوبي.

وكتب المدرب البالغ 43 عاماً في رسالة نُشرت على الموقع الرسمي للنادي: تدريب نابولي كان أمراً رائعاً: عام ونصف عام مكثّف وثمين، خبرة سأحملها طويلاً في قلبي.

وتابع: اكتشفت مدينة رائعة، حيث استقريت بشكل جيد مع عائلتي، وجماهير استثنائية على الرغم من الجائحة التي أبعدتنا عن الأجواء الفريدة لملعب دييجو مارادونا".