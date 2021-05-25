العبيدي يقود العروبة في «الخليج العربي»

فيصل النقبي (الفجيرة)

أعلنت إدارة نادي العروبة، الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي تجديد التعاقد مع المدرب فتحي العبيدي لمدة موسم قابل للتجديد، وذلك لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وعقدت الإدارة مؤتمراً صحفياً مساء اليوم، أعلنت فيه عن تفاصيل التعاقد ورؤية المدرب الفنية في الموسم الجديد، حيث أكد المدرب أنه سيواصل منهاج العمل الذي بدأه بدوري الدرجة الأولى، وأقر بصعوبة الموسم المقبل بسبب قوة المنافسة في الدوري.

من جانبه أشاد علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة بجهود المدرب في تحسين نتائج الفريق وقيادته لدوري الأضواء، مشيراً إلى أن الإدارة لن تتوانى عن توفير الدعم الكامل للفريق خلال الفترة المقبلة.