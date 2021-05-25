«حادث التلفريك» يغير مسار «جيرو دي إيطاليا»

روما (د ب أ)

أبدى وزير البنية التحتية الإيطالي إنريكو جيوفانيني رغبته في تعديل مسار مرحلة يوم الجمعة المقبل، من سباق إيطاليا الدولي للدراجات «جيرو دي إيطاليا»، حداداً على ضحايا حادث سقوط تلفريك من أعلى جبل بالقرب من بحيرة ماجوري شمال إيطاليا أمس الأول الأحد، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وطلب جيوفانيني من منظمي السباق اليوم الثلاثاء بتعديل مسار المرحلة التاسعة عشر من جيرو دي إيطاليا، والتي من المفترض أن تمر بالمنطقة التي شهدت الحادث.

ولم يتم الكشف بعد عن أسباب الحادث الذي أدى لوفاة 13 شخصاً في موقع الحادث وإصابة طفلين تم نقلهما إلى مستشفى في تورينو بواسطة طائرة مروحية، لكن أحدهما توفى لاحقاً.

كما طلب جيوفانيني من منظمي السباق بالوقوف دقيقة صمت خلال المرحلة التاسعة عشر من جيرو دي إيطاليا حداداً على ضحايا الحادث.