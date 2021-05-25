حسين سهيل: صدارة «فخر أبوظبي» نتاج عمل شاق

أبوظبي (الاتحاد)

أكد حسين سهيل مدير فريق الجزيرة أن حصد «فخر أبوظبي» للجوائز، وتصدره المشهد، هو ثمرة مجهود موسم طويل شاق مليء بالصعوبات، لكن تم تجاوزها وعبورها بالتكاتف والقتال من كل شخص داخل الفريق وخارجه، وقال: الكل يعلم حجم المنافسة الشرسة على الدرع، وهو ما كان يتطلب تعاملاً خاصاً للغاية، لا سيما في المواقف الصعبة التي أثبتت أن الجميع على قلب رجل واحد.

وعبّر سهيل عن سعادته بحصد لقب أفضل إداري باستفتاء «الاتحاد الرياضي»، معبراً عن فخره بالعمل مع هذه الكوكبة من اللاعبين والنجوم، مؤكداً أن كل شخص كان على قدر المسؤولية ويعرف قيمة وحجم الشعار الذي يرتديه.

وتابع: بكل تأكيد أن دعم القيادة العليا وعمل الإدارة كانا سبباً رئيسياً في حصد البطولة، وكذلك في تسهيل المهمة الإدارية والفنية، والمساهمة في رفع الضغوطات من على كاهل اللاعبين، وتحديداً في الأوقات الصعبة واحتدام المنافسة على اللقب مع بني باس.

ووجه حسين سهيل الشكر لكل فرد داخل منظومة الجزيرة على العمل الرائع والتفاني في حب النادي، وكذلك الاحترافية في التخطيط وأداء المهام.