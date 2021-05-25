أبدى سعادته بجائزة «الأفضل».. مبخوت: شكراً للجميع وأعد بالمزيد

مصطفى الديب (ابوظبي)

أعرب علي مبخوت هداف الجزيرة والمنتخب الوطني عن سعادته البالغة بحصد «فخر أبوظبي» ولاعبيه لمعظم ألقاب الموسم في استفتاء «الاتحاد الرياضي»، وقال: بكل تأكيد روح الفريق الواحد والعمل الجماعي هما السبب وراء تلك الإنجازات، وكذلك الدعم الكبير من الجماهير التي تصلنا رسائلها رغم غيابها عن الملاعب.

سبق وأن فاز مبخوت بهذا اللقب أربع مرات سابقة، لكن هذه المرة تختلف كونها جاءت بعد موسم شاق ومليء بالندية والإثارة والمنافسة حتى الثانية الأخيرة من المباراة الأخيرة.

ووجه مبخوت شكره إلى كل من اختاره نجم الموسم وأفضل لاعب مواطن، مؤكداً أن الفضل يرجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالي، ثم مساعدة زملائه بالفريق وكذلك الجهاز الفني وإدارة النادي.

وأكد مبخوت أن ما تحقق من إنجازات بحصد لقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخ النادي وحصد لقب الهداف للمرة الثانية، يؤكد أن «فخر أبوظبي» يعمل وفق منظومة احترافية واعية تعمل بشكل خططي ومنظم وتنتظر فقط النتائج النهائية للموسم.

وأكد أن كل تلك الألقاب والإنجازات سوف تعطي الفريق دفعة كبيرة في المستقبل، وسوف تعطيه هو شخصياً الدافع نحو مزيد من الإنجازات مع النادي والمنتخب على حد سواء.

وتمنى نجم الجزيرة أن يكون عند حسن ظن جماهير الإمارات دائماً، مشيراً إلى أنه سوف يقاتل ويقدم كل ما في وسعه من أجل إسعاد جماهير المنتخب وجماهير الجزيرة على حد سواء.