وجه الشكر إلى «استفتاء الاتحاد».. خصيف: الألقاب ثمرة عمل جماعي

مصطفى الديب (أبوظبي)

وجه علي خصيف حارس مرمى الجزيرة والمنتخب الوطني، الشكر إلى المشاركين في الاستفتاء السنوي لـ«الاتحاد الرياضي» على اختياره كأفضل حارس، مشيراً إلى أن الاختيار أسعده كثيراً كونه جاء من كوكبة من نجوم ومحللي وإعلاميي الإمارات.

وأضاف: بكل تأكيد، كرة القدم لعبة جماعية وعمل جماعي في الملعب، وزملائي بالفريق كانوا سبباً رئيسياً فيما تم من إنجاز بحصد لقب دوري الخليج العربي، ومن ثم السيطرة على جوائز الموسم.

وبالرغم من أن هذه المرة السادسة التي يحصد فيها لقب أفضل حارس في استفتاء الاتحاد الرياضي، لكنها بطعم خاص كونها مصحوبة بدرع البطولة، الذي جاء بعد مجهود شاق وعمل إداري جبار ومنافسة، هي الأشرس في تاريخ البطولة، مع بني ياس حتى الجولة الأخيرة.

وأكد خصيف أن الجميع قاتل من أجل تحقيق الهدف المنشود بحصد اللقب، وإسعاد جماهير النادي التي ساندت الفريق بكل قوة، حتى وإن لم تكن موجودة في المدرجات.