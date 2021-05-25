صفقة جديدة بين ليفربول ولايبزيج

برلين (د ب أ)

أشارت تقارير إعلامية في ألمانيا إلى قرب إتمام صفقة انتقال إبراهيما كونوتيه لاعب نادي لايبزيج الألماني، إلى نادي ليفربول الإنجليزي، حيث يعد اللاعب الثاني الذي ينضم من النادي الألماني إلى الريدز بعد نابي كيتا.

وذكرت شركة سكاي الإعلامية، اليوم الثلاثاء، استناداً إلى موظف في شركة سكاي إيطاليا، أن لاعب قلب الدفاع اجتاز بالفعل الاختبار الطبي، وأن اللاعب والنادي الإنجليزي اتفقا على إبرام عقد يستمر حتى 2026.

وكانت العديد من وسائل الإعلام الألمانية ذكرت في وقت سابق، أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى إيضاح في الصفقة.

وسيضم ليفربول كونوتيه اعتماداً على بند الشرط الجزائي في عقده مع لايبزيج، وينص على حصول النادي على 40 مليون يورو في حال فسخ العقد.

بهذا سيكون كونوتيه ثاني لاعب قلب دفاع يرحل عن لايبزيج بعد دايو أوباميكانو الذي سينتقل إلى بايرن ميونيخ في الصيف المقبل.

ولتعويض هذا النقص ضم لايبزيج يوسكو جفارديول من دينامو زغرب ومحمد سيماكان من نادي ريسينج ستراسبورج.