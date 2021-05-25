رغم لعنة "الخامس".. نابولي في قلب جاتوزو

روما (أ ف ب)

حيا جينارو جاتوزو نادي نابولي وسكان المدينة عقب إعلان رحيله عن الفريق الجنوبي، في ظل تكهنات عن خلفه وبروز أسماء عدة على غرار لوتشيانو سباليتي والفرنسي كريستوف جالتييه المتوج مؤخراً مع ليل بطلاً لـ"ليج1".

وكتب جاتوزو البالغ 43 عاماً في رسالة نُشرت على الموقع الرسمي للنادي: تدريب نابولي كان أمراً رائعاً: عام ونصف عام مكثّف وثمين، خبرة سأحملها طويلاً في قلبي".

وتابع: اكتشفت مدينة رائعة، حيث استقريت بشكل جيد مع عائلتي، وجماهير استثنائية على الرغم من الجائحة، التي أبعدتنا عن الأجواء الفريدة لملعب دييجو مارادونا".

وتتناقل وسائل إعلام عدة خبر إمكانية تسلم جاتوزو المهام التدريبية في نادي لاتسيو في حال قرر سيموني إنزاجي الرحيل.

وتولى لاعب ومدرب ميلان السابق المسؤولية على رأس الجهاز الفني لنابولي في ديسمبر 2019 بعد إقالة كارلو أنشيلوتي، وتمكن من قيادته للفوز بالكأس المحلية في يونيو 2020، في أول القاب جاتوزو على مقاعد المدربين.

غير أن عدم تأهل نابولي إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، دفع برئيس النادي أوريليو دي لورنتيس إلى إعلان رحيل مدربه فور انتهاء المرحلة الأخيرة من الدوري.

وأنهى الفريق الجنوبي الـ "سيري أ" في المركز الخامس، على بُعد نقطة يتيمة من يوفنتوس الذي خطف المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية الأم.

وكان جاتوزو فرّط أيضًا بقيادة ميلان إلى دوري الأبطال، عندما حلّ خامسًا في موسم 2018-2019 على بعد نقطة من المركز الرابع.

وترجح تقارير إعلامية عدة أسماء لخلافة جاتوزو من بينها مدرب روما وإنتر السابق لوتشيانو سباليتي غير المرتبط بأي نادٍ منذ 2019، وسميوني إنزاجي والبرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو، وكريستوف جالتييه الفائز مؤخراً بلقب الدوري الفرنسي مع ليل.