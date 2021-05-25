إنجلترا تستعين بالقادة لتحقيق الحلم الأوروبي

لندن (أ ف ب)

استدعى مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت، المدافعين بن جودفري وبن وايت إلى قائمة أولية ضمت 33 لاعباً استعداداً لخوض نهائيات كأس أوروبا 2020 المقررة الشهر المقبل، والمؤجلة من العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.وأمام ساوثجيت أسبوع كي يختار قائمته النهائية من 26 لاعباً، قبل انطلاق النهائيات في 11 يونيو المقبل.

ويأمل ساوثجيت الذي قاد منتخب "الأسود الثلاثة" لاحتلال المركز الرابع في مونديال روسيا 2018، تفادي الإصابات، حيث سيخوض 12 لاعباً مما وردت أسماؤهم في القائمة الأولية نهائيي مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليج" خلال الأسبوع الحالي.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه فياريال في نهائي "يوروبا ليج"، قبل أن يقام نهائي المسابقة القارية الأم بصبغة إنجليزية 100%، حيث يواجه مانشستر سيتي مواطنه تشيلسي في بورتو البرتغالية السبت.

وأورد ساوثجيت قائد يونايتد هاري ماجواير ونظيره في ليفربول جوردان هندرسون ولاعب وسط ليدز كالفين فيليبس في القائمة الأولية، برغم الشكوك التي تحوم حولهم بسبب غيابهم عن الملاعب للإصابة.

واستدعى المدرب الوطني الظهير الأيمن لليفربول ترنت الكسندر أرنولد وسط تكهنات عن غيابه عن القائمة النهائية، على الرغم من استعادته لمستواه في الأسابيع الأخيرة من الموسم الحالي.

وتواجه إنجلترا نظيرتها النمسا في 2 يونيو المقبل ورومانيا في 6 منه في دورة ودية ستقام على ملعب "ريفرسايد ستاديوم" الخاص بميدلزبره.

ويخوض المنتخب الإنجليزي مبارياته في دور المجموعات على أرضه ضد كرواتيا في 13 يونيو، واسكتلندا في 18 منه وجمهورية تشيكيا في 22 وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتقام النهائية القارية في 11 مدينة احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاقها، وفي حال تصدرها للمجموعة الرابعة ستلعب إنجلترا في ثمن النهائي أيضاً على "ويمبلي" الذي يستضيف كذلك مباراتي نصف النهائي والنهائي. وضمت التشكيلة الموقتة لحراسة المرمى، جوردان بيكفورد «إيفرتون»، دين هندرسون «مانشستر يونايتد»، سام جونستون «وست بروميتش» وآرون رامسدايل «شيفيلد يونايتد».

وللدفاع، لوك شو وهاري ماجواير «مانشستر يونايتد»، بن تشيلويل وريس جيمس «تشيلسي»، جون ستونز وكايل ووكر «مانشستر سيتي»، تايرون مينغز «أستون فيلا»، كونور كوادي «وولفرهامبتون»، كايرون تريبيير «أتلتيكو مدريد الإسباني»، ترنت الكسندر-أرنولد «ليفربول»، بن جودفري «إيفرتون» وبن وايت «برايتون».

وفي الوسط: ديكلاين رايس وجيسي لينجارد «وستهام»، جوردان هندرسون «ليفربول»، كالفين فيليبس «ليدز»، مايسون مونت «تشيلسي»، جود بيلينجهام «بروسيا دورتموند الألماني» وجيمس وارد بروس «ساوثهامبتون».

بينما ضم الهجوم: فيل فودين ورحيم سترلينج «مانشستر سيتي»، جاك جريليش «أستون فيلا»، هاري كين «توتنهام»، ماركوس راشفورد ومايسون جرينوود «مانشستر يونايتد»، جايدون سانشو «دورتموند»، دومينيك كالفيرت-لوين «إيفرتون»، بوكايو ساكا «أرسنال» وأولي واتكنز «أستون فيلا».