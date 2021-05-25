اتحاد الكرة يُناقش مقترحات الأندية لتعديل اللوائح

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد الكرة في دبي على مدار يومين ورشة عمل قانونية لمناقشة التعديلات المقترحة من الأندية واللجان القانونية والتحكيمية على لوائح الاتحاد «النظام الأساسي، والانضباط، وغرفة فض المنازعات، والاستئناف»، وذلك بحضور ممثلي الإدارة القانونية بالاتحاد ورابطة المحترفين الإماراتية، وبمشاركة ممثلي قانونيين وإداريي الأندية.

وافتتح محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة محاور الجلسة الأولى لورشة العمل، بكلمة ترحيبية نقل خلالها للمشاركين تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأكد حرص اتحاد الكرة في التواصل المباشر والمستمر مع الأندية بعد ختام الموسم الرياضي لمناقشة اللوائح والمقترحات المطروحة خلال فعاليات ورشة العمل، واختيار الأنسب حسب متطلبات الموسم الرياضي الجديد وما يفرضه واقع التعامل بها لخدمة نشاط كرة القدم في الإمارات، وبما يتماشى مع معايير ومتطلبات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، على أن يتم رفع تلك المقترحات للعرض على اجتماع مجلس الإدارة.

وناقشت الورشة مقترح التعديلات المتعلقة بتفعيل دور مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وإلغاء هيئة التحكيم، ومقترح آخر على لائحة انتقالات وأوضاع اللاعبين، وتحديداً سقف رواتب اللاعبين المواطنين المحترفين وغيرها.