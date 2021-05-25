جماهير الترجي ترد على «سخرية الشماسي» بحملة «رفع الكراسي»

منير رحومة (دبي)

تحولت الحركة التي قام بها فاروق بن مصطفى حارس الترجي التونسي للرد على منتقديه، عندما وضع "كرسي" من البلاستيك فوق رأسه، خلال احتفاله بقيادة فريقه للتأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، إلى حملة جماهيرية كبيرة، غزت مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع خلالها جمهور "الأحمر والأصفر" الكراسي لدعم حارس فريقهم.

وتعرض فاروق بن مصطفى إلى انتقادات إعلامية كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب الأخطاء السهلة التي ارتكبها في المباريات، وطالبه الحارس السابق للمنتخب التونسي ناصر البدوي، بوضع مظلة في المرمى حتى تحجب عنه الشمس ولا يتسبب في استقبال أهداف سهلة.

وجاء تألق فاروق بن مصطفى بالتصدي لركلتي جزاء أمام فريق بلوزداد الجزائري خلال الركلات الترجيحية، يحول الحارس إلى بطل للمباراة، ومحل إشادة من الجماهير، مما دفعها إلى تقليد الحركة التي قام بها بن مصطفى عندما رفع كرسي بلاستيكي فوق رأسه بعد انتهاء المباراة، للرد على الانتقادات الإعلامية.

وتحولت حركة رفع الكرسي، إلى حملة "تحدي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قلّد خلالها مشجعو "الأحمر والأصفر" الحارس تضامناً معه، وإشادة بدوره في التأهل إلى المربع الذهبي الأفريقي. ويذكر أن ناصر البدوي حارس المنتخب التونسي السابق، انخرط بدوره في الحملة الجماهيرية ونشر صورة وهو يرفع الكرسي في رسالة اعتذار إلى الحارس فاروق بن مصطفى.

كما جاء اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لفاروق بن مصطفى، ضمن قائمة المرشحين للقب أفضل لاعب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليرد على المشككين، ويثبت القيمة الفنية للحارس. وانضم فاروق بن مصطفى إلى الترجي التونسي هذا الموسم قادما من الشباب السعودي، الذي تألق معه في تجربة احترافية خارجية ، وفاز بجائزة أفضل حارس في الدوري السعودي 2019 .