8 فرق تشارك في «دوري هواة الجولف المصغر»

رضا سليم (دبي)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإماراتي لهواة الجولف تفاصيل الحدث الذي سيقام في ملعب النار في عقارات جميرا للجولف يوم الأحد 20 يونيو مع أسطورة الرجبي الويلزية مايك فيليبس والفرق الثمانية التي تشارك في «سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الجولف المصغرة» المكونة من 9 حفر.

ويشهد البرنامج المسائي بعد انتهاء المنافسات منتدى خاصاً لصناعة الجولف في الإمارات، والذي سيجمع بعض صانعي القرار الرائدين في اللعبة لمناقشة الوضع الحالي لصناعة الجولف في الدولة، ويحضره ممثلون من دبي للجولف وترون جولف وفالكون وشركاه وغيرهم من كبار رجال الجولف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة بفندق جميرا كريك بدبي، والذي شهد أيضاً قرعة البطولة، والتي أسفرت عن مواجهات قوية، حيث يلتقي إنديان لايونز مع إماراتي بلايرز ودبي تايجرز مع إنجليش روزز ومينا جولفرز مع جامبو آسيا ويوروبين سيفي مع أبو ظبي رورز.

ويعد دوري الإمارات للهواة للجولف بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لهواة الجولف في المنطقة، من خلال منح المشاركين خوض «تجربة المحترفين»، وتبدأ السلسلة التي أقرها اتحاد الجولف وبدعم من اتحاد الجولف في آسيا والمحيط الهادئ ومجلس دبي الرياضي، بالإضافة إلى وجود لاعب الجولة الأوروبية المحترف شيف كابور كسفير لها، في نوفمبر من هذا العام إلا أن تنظيم السلسلة يهدف إلى توفير تجربة لما سيأتي مع ثمانية فرق مكونة من أربعة أفراد تتنافس وجهاً لوجه، يليها تقديم الجوائز على خلفية الجولة الأخيرة من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. وأكدت بريا كومريا مديرة السلسلة أن بطولة الدوري تخضع لمعايير عالية لهواة الجولف مع توفير بيئة احترافية، حيث سيتم التعامل مع المنافسين مثل محترفي الجولات وبقمصان الفريق المصممة حسب الطلب والأسماء على الخزانات وعربات الجولف ذات العلامات التجارية وخدمة صف السيارات والتغطية الإعلامية، وسيعرض العديد من الأحداث البارزة الفريدة التي ستعرضها السلسلة الكاملة في وقت لاحق من العام.

وقال نيك تاريت، مدير البطولة: تضم سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الجولف المصغرة ثمانية فرق من أربعة لاعبين، بينما تضم بطولة الدوري الإماراتي لهواة الجولف الكاملة ثمانية فرق من 12 لاعباً، سيوفر الدوري فرصة امتلاك امتياز فريق بنموذج مشابه لنموذج الدوري الهندي الممتاز في لعبة الكريكيت.

وأوضح سوديش أجاروفال صاحب فكرة السلسلة قائلاً:«رؤيتنا تتمثل في إعطاء بُعد جديد للجولف للهواة في الإمارات وإنشاء جولة على مستوى مختلف عن الموجودة في البلدان الأخرى، ولم نشهد نموذج الامتياز من قبل في لعبة الجولف، ونحن متحمسون لنتمكن من عرض هذا النهج الجديد، وستخلق السلسلة عرضاً تجارياً يعود بالفائدة على الشركات والمستثمرين ومالكي الفريق في تعزيز جهودهم التسويقية، من خلال قنوات أحداث متعددة وفرص العلامات التجارية داخل وخارج الدورة التدريبية، بالإضافة إلى توفير منصة لتجربة شبكات عالمية المستوى حقاً».