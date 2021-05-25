«الأبيض» يعود إلى معسكر دبي «الخميس» بـ «قوة خماسية»

معتز الشامي (دبي)

يعود لاعبو منتخبنا الوطني لاستئناف المعسكر الداخلي في دبي، مساء «الخميس»، استعداداً لخوض غمار سباق التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والظهور الأول أمام ماليزيا 3 يونيو المقبل في افتتاح مباريات المجموعة السابعة التي تستضيفها دبي، على ملعبي استاد زعبيل بنادي الوصل واستاد آل مكتوم بنادي النصر، وتستمر حتى 15 يونيو.

وكان الجهاز الفني قد منح لاعبي «الأبيض» راحة 24 ساعة اليوم، عقب الفوز العريض بخماسية أمام المنتخب الأردني الشقيق في التجربة الودية الدولية مساء «الاثنين»، وشهدت تسجيل علي مبخوت «هاتريك»، كما سجل كل من خليل إبراهيم وكايو كانيدو، حيث أدى اللاعبون تدريبات «استشفائية» اليوم قبل الحصول على الراحة.

واطمأن الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الهولندي فان مارفيك على جاهزية المنتخب واستيعاب اللاعبين لفكر الجهاز الفني، والوقوف على السلبيات الفنية لتصحيحها خلال الأيام القليلة المقبلة قبل انطلاق مشوار التصفيات، والسعي لتعزيز الإيجابيات التي تحققت في التجربة الودية والتي تمثلت في زيادة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، والوصول لأكثر من 90% من عناصر التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الجهاز الفني غمار التصفيات من القائمة الموسعة للمنتخب، التي تمسك مارفيك بألا تقل عن 27 لاعباً، بينما يتم تقليصها يوم المباراة فقط إلى 23 لاعباً وفق ما تنص عليه اللوائح.

وسادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفني للمنتخب من فاعلية القوة الضاربة الهجومية، حيث وظف مارفيك اللاعب خليل إبراهيم ليحل مكان علي صالح كجناح أيسر، بالتبادل مع كايو وليما، حيث اعتمد على الثلاثي لتمويل علي مبخوت بالتمريرات والكرات الطولية والعرضية، ما سهل مهمة ترجمة السيطرة الفنية لغلة مقبولة من الأهداف.

ويسعى المنتخب الوطني للانقضاض على المنتخب الماليزي في مستهل استئناف مشواره بالتصفيات، لضمان رفع رصيده من النقاط في المجموعة السابعة إلى 9، بعدما تجمد رصيد «الأبيض» عند 6 نقاط في الترتيب الرابع للمجموعة، التي سيتأهل فيها المتصدر فقط للمرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات، وسيدخل صاحب المركز الثاني لحسابات معقدة مع باقي فرق المجموعات الـ8 الأخرى، لاختيار أفضل 4 منتخبات صاحبة الترتيب الثاني.