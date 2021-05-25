فتح باب التسجيل لملحمة «القفال 30»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق القفال الثلاثين للمسافات الطويلة، والذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن فتح باب التسجيل للنواخذة والملاك وبحارة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، التي ستتنافس على جوائزه المالية القيمة يوم الجمعة 4 يونيو المقبل.

وكشفت اللجنة أن إجراءات التسجيل للمشاركة في سباق القفال المرتقب والكبير ستتم كلها عبر البوابة الإلكترونية للنادي التزاماً بتوجيهات المسئولين فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، ومن أجل تسهيل المهمة على جميع المشاركين. وقال هزيم محمد القمزي عضو اللجنة العليا المنظمة: إن عملية التسجيل ستمر عبر ثلاث مراحل قبل التوجه إلى جزيرة صير بونعير استعداداً لانطلاقة السباق يوم الجمعة الموافق الرابع من يونيو، والذي حدد لإقامة السباق بينما سيكون يوم السبت موعداً احتياطياً في حالة تأجيل السباق عن موعده.

ودعا القمزي جميع النواخذة والملاك والبحارة إلى التعاون مع اللجنة المنظمة في استكمال كافة الإجراءات واستيفاء الشروط الخاصة بالمشاركة في المهرجان الرياضي البحري التراثي الكبير، والذي يمثل مسك ختام فعاليات الموسم الرياضي البحري، ويحمل إرث وتاريخ وعراقة أهل الإمارات الذين ارتبطت حياتهم بالبحر.

وأوضح أن اللجنة المنظمة تواصل جهودها لإنجاح التظاهرة التي تقام بدعم وتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث تحمل النسخة هذه المرة الذكرى الثلاثين من تأسيسه الحدث عام 1991، مما يجعلها احتفالية استثنائية جميلة ومعبرة.

من ناحية أخرى يعقد الخميس بقاعة السردال في فندق (ويستن) الميناء السياحي الاجتماع العام التحضيري بين اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثلاثين مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، والتي تسهم دائماً وتشارك في تنظيم وإنجاح مهرجان القفال السنوي للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

