ريال مدريد يتعاقد مع أفضل لاعب في العالم





مدريد (أ ف ب)

مدد لاعب الوسط الدولي الكرواتي لوكا مودريتش الفائز بالكرة الذهبية في عام 2018 عقده مع ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني لمدة عام وتحديداً حتى يونيو 2022، بحسب ما أعلن النادي الملكي الثلاثاء.

وأفاد ريال في بيان: وقّع لوكا مودريتش تمديد العقد في مجمّع التدريب الخاص بالنادي برفقة الرئيس فلورنتينو بيريز، ليصبح لاعب الوسط الكرواتي مرتبطاً بنادينا حتى 30 يونيو 2022". وردّ مودريتش التحيّة لناديه، فكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: سعيد وفخور بأن أرتدي مجدداً قميص أفضل نادٍ في العالم".

وكان مودريتش التحق بريال في عام 2012 قادماً من توتنهام هوتسبر الإنجليزي، وسيخوض في الموسم المقبل عامه العاشر توالياً في العاصمة مدريد، حيث فرض نفسه كأحد أبرز البيادق في وسط الملعب إلى جانب البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس.

وأنهى مودريتش الموسم المنصرم مع 6 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 48 مباراة رسمية. ويبقى أمام الرئيس بيريز مهمة إقناع القائد سيرخيو راموس بتمديد عقده والبقاء في صفوف النادي، علماً أن عقد المدافع الإسباني الدولي الذي لم يتم استدعاؤه للمنتخب للمشاركة في كأس أوروبا 2020 المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، ينتهي في يونيو المقبل.

كما على بيريز إيجاد الحلّ الأنسب لهوية المدرب في الموسم المقبل بعدما كان أثار الحالي الفرنسي زين الدين زيدان الشكوك حول مستقبله بعد موسم حلّ فيه ريال في مركز الوصافة في الدوري خلف الجار أتلتيكو وأنهى الموسم من دون أي لقب.