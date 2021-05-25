منصور بن محمد: الرياضة استفادت من نجاح الدولة في مواجهة الجائحة

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً دولياً يحتذى في التعامل مع تحديات جائحة كوفيد- 19، بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لهذا الموضوع الذي يتعلق بسلامة الجميع واستمرارية أسلوب الحياة السعيدة والآمنة من خلال وضع الإجراءات الاحترازية الدقيقة وتشكيل فرق عمل مؤهلة ومدربة لضمان تطبيق هذه الإجراءات، وأن القطاع الرياضي في الدولة استفاد من النجاح الكبير الذي تحقق في أسلوب إدارة التعامل مع الجائحة واستمرار جميع قطاعات الحياة في العمل بانسيابية، حيث تم تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، المحلية والدولية، بما يحقق النمو المستهدف والتطور المنشود لقطاع الرياضة الحيوي والمهم لصحة وسعادة أفراد المجتمع، ومساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما أكد سموه على تعزيز المكتسبات التي تحققت للقطاع الرياضي في دبي، من خلال سياسة عمل مجلس دبي الرياضي وعلاقات التعاون والشراكة التي تربطه مع المنظمين والاتحادات الرياضية الدولية، واستقطاب وتنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية المختلفة، وتعزيز مكانة دبي في صناعة مستقبل الرياضة المحلية والإقليمية والعالمية بشهادة الاتحادات الدولية العالمية والتي كان آخرها تصريح رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، الذي أعلن أن دبي قدمت للعالم نموذجاً رائعاً في التعامل مع التحديات وعدم إغلاق حركة المجتمع وإيقاف الأنشطة الرياضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي لعام 2021 الذي عقد في مقر المجلس برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، ومشاركة معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بو جسيم، أحمد الشعفار، محمد الكمالي، د. عبد الله الكرم، مريم الحمادي، موزة المري، سعيد حارب الأمين العام للمجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وتم في الاجتماع الاطلاع على الاستعدادات لتنظيم النسخة 30 من سباق القفّال، بعد توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي باستمرار تنظيم هذه الملحمة البحرية التراثية والحفاظ على إرث المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد، طيب الله ثراه، الذي أسس السباق في العام 1991. كما تمت مناقشة تقارير البطولات والفعاليات الرياضية التي تم تنظيمها منذ بداية العام الجاري، وكذلك البطولات الدولية المستمرة والجديدة التي ستقام بإمارة دبي حتى نهاية ديسمبر 2021، والتي تأتي نتيجة تعاون مستمر للمجلس مع أكثر من 12 اتحاداً رياضياً أولمبياً صيفياً وعالمي ومنظمات دولية كبرى.

يشهد العام الجاري استمرار تنظيم بطولة موانئ دبي العالمية للجولف وتتويج الفائز بجولة بطولات «الطريق إلى دبي» العالمية الكبرى، إلى جانب تنظيم بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية بمشاركة 8 من أقوى منتخبات كرة القدم الشاطئية في العالم، وستقام كلتا البطولتين خلال شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب استمرار تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز دبي جلوب سوكر العالمية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتتضمن أجندة فعاليات العام الجاري في دبي، التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي، بطولات عالمية كبرى تقام للمرة الأولى في الدولة، هي: النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة التي تم نقلها من الهند إلى دبي بسبب جائحة كوفيد 19 وتقام منافساتها حالياً، وبطولة آسيا للشباب والناشئين خلال شهر أغسطس المقبل، فيما سيتم خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين تنظيم بطولة العالم للكاراتيه بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة، وبطولة العالم للشطرنج بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة، وفعالية أساطير نجوم الدراجات الهوائية العالميين التي ستقام في إكسبو، وغيرها من البطولات والفعاليات المختلفة.

اطلع الاجتماع على تقرير أداء فرق أندية دبي خلال الموسم الرياضي الأخير الذي تضمن تحقيق إنجازات في جميع الرياضات، وثمن مجلس دبي الرياضي الإنجازات التي حققتها الأندية المنضوية تحت مظلة المجلس وهي: شباب الأهلي، النصر، الوصل، نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نادي دبي لأصحاب الهمم، نادي دبي للشطرنج، ونادي حتّا، والتي تضمنت تحقيق ألقاب عديدة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية، وتنسجم مع الأهداف الموضوعة في بداية الموسم، من حيث عدد الألقاب وشمولها جميع الرياضات، وعدم الاقتصار على رياضة واحدة لأن الأندية تسعى إلى إتاحة الفرصة لأبناء الوطن لممارسة مختلف الرياضات، ورعاية وتنمية المواهب الوطنية فيها ودعم المنتخبات الوطنية.

وتم الاطلاع على تقرير النسخة الثامنة من دورة ند الشبا الرياضية التي تم تنظيمها بنجاح كبير خلال شهر رمضان المبارك، وتضمنت 3 رياضات هي الدراجات الهوائية والجري والبادل تنس لمختلف الفئات، واستقطبت مشاركة أكثر من 3500 رياضي ورياضية من داخل وخارج الدولة، وأقيمت منافساتها ضمن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الدقيقة التي ضمنت سلامة جميع المشاركين، حيث تم تحقيق الهدف وهو عدم حصول أي إصابة بالفيروس طوال الدورة.

واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على تقرير الأعمال في «مجمّع حمدان الرياضي» خلال السنوات 2018-2020، والذي تضمن نتائج إيجابية ونمواً واضحاً في أعمال المجمّع الرياضي متعدد الاستعمالات، الأكبر من نوعه والذي أصبح ملتقى الفرق والمنتخبات العالمية المختلفة التي تعسكر في دبي وتتدرب في المجمّع لخوض المنافسات الدولية والأولمبية، وهو يواصل حتى الآن هذا الدور الرياضي المهم، إلى جانب استضافة البطولات الدولية والمحلية في السباحة ومختلف الرياضات، وإقامة المعارض والملتقيات، وتدريب الأكاديميات الرياضية المختلفة. وتضمن التقرير زيادة في الإيرادات، مع توفير في الإنفاق من خلال سياسة الاستثمار الأمثل للموارد التي يتبناها مجلس إدارة المجمّع بتوجيه من مجلس دبي الرياضي.

وأكد مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي على تعزيز مكانة المجمّع على المستوى الدولي واستمرار فتح قنوات تواصل مع مختلف الجهات الدولية الراغبة في إقامة بطولات عالمية ومعسكرات دولية للمنتخبات والأندية، إلى جانب دوره الأساسي في دعم الرياضة في دبي وتوفير الفرصة لتطوير الرياضيين الموهوبين في داخل الدولة.

وتم في الاجتماع الاطلاع على تقرير الشراكات التي يسعى المجلس لعقدها خلال الفترة المقبلة لتعزيز عمل المجلس ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية وبرامج التطوير المستمرة، وهي الشراكات التي تترجم نهج المجلس في التعامل مع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة، في إطار تكامل الجهود وتعاونها لتطوير القطاع الرياضي وتعزيز مكانة الرياضة في المجتمع ومكانة دبي على خريطة الرياضة العالمية، كما تم الاطلاع على العديد من المواضيع الأخرى على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.