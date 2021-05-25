150 مليون جنيه تحل أزمات الزمالك قبل 15 يونيو

القاهرة (الاتحاد)

نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في تدبير نحو 150 مليون جنيه، يتم تحصيلها بشكل رسمي قبل منتصف يونيو المقبل، حيث نجحت اللجنة وعلي مدار 20 يوماً قبل تكليفها رسمياً بعقد عدد من الصفقات لبيع عدد 23 محلاً بسور النادي، مع عقد اتفاقية مع أكثر من جهة لرعاية النادي في الفترة المقبلة، بحيث يظهر العديد من الإعلانات التجارية علي قميص فريق الكرة، إضافة إلى جمع مبالغ طائلة من تجديد العضويات والاشتراكات، واستعادة نحو 22 ألف أسرة للعضوية المعطلة بلائحة النادي القديمة، والتي تم إلغاؤها والعمل باللائحة الاسترشادية بقرار وزير الرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي.

ويأتي هذا فيما أشارت مصادر إلي تدخل ممدوح عباس رئيس النادي السابق مع عدد من رجال الأعمال، للتبرع بمبلغ من المال يتم سداده على دفعات، بما يضمن سداد مستحقات فريق الكرة، التي تبلغ 90 مليون جنيه، إضافة إلى باقي فرق النادي، وكذلك فتح ملف التجديد للثنائي التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي، مع عقد صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات المقبلة، بما يسمح للنادي الفوز بالبطولات في المقبلة.

وعلمت «الاتحاد» أن اللجنة بدأت العمل قبل 3 أسابيع من تكليفها رسمياً، بعقد اجتماعات متتالية مع الوزير وعقب نجاحها فعلياً في إتمام صفقات إعلانية ورعاية للنادي، كما عقدت اللجنة أكثر من اجتماع مع فريق الكرة، تضمنت التعهد بسداد كامل المستحقات لكل اللاعبين قبل منتصف يونيو المقبل، مع فتح ملف التجديد لساسي وابن شرقي في أقرب توقف، بما لا يؤثر علي مسيرة الفريق الناجحة في المباريات الأخيرة، خصوصاً وأنه حقق الفوز أمام طلائع الجيش والمصري في اللحظات الأخيرة «+90»، بما يؤكد أن الفريق بات يمتلك سلاحاً قوياً للفوز بالدوري.

وأكدت مصادر مقربة من الفريق أن اجتماع اللجنة الجديدة بالفريق كان له مفعول السحر لدى اللاعبين، وهو ما يفسر حالة الحماس التي ظهر ليها الفريق في المباريات الأخيرة، خصوصاً وأن اللجنة وعدت اللاعبين بحل كل مشاكلهم المالية، كما وعدت بمكافآت مغرية للفريق في حال تحقيق لقب الدوري.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن اللجنة أطلعت اللاعبين الكبار بالنادي على مصادر الدخل في الفترة المقبلة، وهو ما أوجد حالة من الارتياح داخل الفريق.