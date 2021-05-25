48 لاعباً يتنافسون في ربع نهائي «آسيوية دلهي- دبي» للملاكمة

دبي (الاتحاد)

تشهد منافسات النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021 إقامة 24 نزالاً ضمن 6 أوزان في ربع نهائي البطولة التي تستضيفها الإمارات لأول مرة، وتستمر منافساتها حتى الاثنين المقبل، وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة، بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وافتتح ملاكمو المنتخب المنغولي منافسات الدور الأول بالفوز في جميع النزالات التي خاضوها من بين 23 نزالاً في 10 أوزان مختلفة أقيمت بأول أيام البطولة، كما شهد اليوم الأول تألق ملاكمي المنتخب الإيراني، حيث فاز أربعة ملاكمين إيرانيين من أصل 5 ملاكمين.

وحقق المنغولي أونبولد أورخونتونجلاج الفوز في النزل الافتتاحي أمام السريلانكي ساجيوا نوان في وزن الذبابة الخفيف «49 كجم»، ويعد أونبولد وافداً جديداً على منتخب المحترفين، حيث بدأ الملاكمة قبل ست سنوات فقط، لكنه كان متحمساً في النزال الافتتاحي أمام السريلانكي الذي لم يشارك في بطولات دولية منذ دورة ألعاب جنوب آسيا 2019، وفي النزال الثاني وزن الذبابة «52 كجم»، حقق المنغولي خارخو إنخمانداخ البالغ من العمر 25 عاماً فوزاً صعباً على الإماراتي سلطان النعيمي الذي سدد عدة ضربات قوية وسريعة إلى منافسه، لكن مع الجولة الثالثة كان الملاكم المنغولي قد استطاع تجميع نقاط أكثر ليفوز بالجولة،

وحقق المنغولي الثالث إردين أوتغونباتار بايامبا الفوز على العراقي رضا طالب جبار في وزن المتوسط «75 كجم» بأربع نقاط مقابل نقطة واحدة. وحقق الإيراني ​​أوميد أحمدي صفا، الفائز بكأس أولانباتار بوكس، أول فوز لإيران في البطولة، حيث استطاع إقصاء منافسه الكويتي علي جاسم في وزن الذبابة (52 كجم) في أقل من ثلاث دقائق بالضربة القاضية، فيما استخدم مواطنه الموهوب دانيال شاخباخش البالغ من العمر 21 عاماً قدمه للتغلب على بطل آسيا للشباب في المنتخب الكازاخستاني سيريك تيميرجانوف في الوزن الخفيف «60 كجم»، حيث كانت حركة قدم الملاكم الإيراني الشاب سريعة وغير متوقعة، مكنته من إقصاء أحد نجوم فئة الوزن الخفيف، كما حقق الإيراني ميسام جيسلاجي فوزاً سريعاً ومفاجئاً على الهندي سوميت سانجوان في الوزن الخفيف الثقيل «81 كجم»، وفاز الإيراني الرابع إحسان روزبهاني على الكويتي سلطان الشمري.

وفاز الأفغاني راميش، الحاصل على الميدالية الفضية في كأس رئيس إندونيسيا، على الفلبيني مارفين تابامو في وزن الذبابة (52 كحن)، وفي وزن البانتام (56 كجم) فاز الهندي محمد حسام الدين، الحاصل على الميدالية البرونزية في دورة ألعاب الكومنولث الهندية، على الكازاخستاني محمود صابرخان الحاصل على لقب بطولة آسيا للشباب مرتين، كما فاز الأفغاني مالك زاده على الطاجاكستاني باختافار ساجيزوف.

وفاز الكازاخستاني موناربيك سيتبيك أولو على الأفغاني ليث الله، في وزن الخفيف «60 كجم»، كما فاز الأوزبكي خالوكوف عبدالملك على ملاكم لاوس والتر سارنوا أوباثانا، وفاز الطاجاكستاني عبدالرحمن يعقوبوف على الإماراتي صعب السديد، وفاز الفلبيني جيري صمويل ديلا كروز على السريلانكي جيوانثا ويمكثي كومارا، وفي وزن الوسط الخفيف «64 كجم» تغلب الفلبيني جون بول بانويان على الإماراتي ماجد النقبي، وفاز الهندي شيفا ثابا بطل آسيا عام 2013 والحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للملاكمة على القيرغيزيستاني ديميتري بوخنين الذي فاز بجائزة أفضل ملاكم في آخر بطولاته الوطنية لعام 2020.

وتغلب الأفغاني سلطان محمد على ملاكم بروناي عبدالله فضل هيمرات، وفاز الكازاخستاني زكير صفي الدين عل الإيراني أشكان رضاي. وفي وزن الخفيف «69 كجم» فاز الكازاخستاني نور الدين روستامبيك أولو على الكويتي حسن الفاضلي، وفي وزن المتوسط «75 كجم» فاز الأوزبكي جافاروف سيد جامشيد على الأفغاني سليمان وفاز الكازاخستاني أمانكول أبيلخان على الكويتي سيد عباس البحراني، وتغلب الطاجاكستاني عبدالملك بولتايف على القطري فهد العمري وليد، وفي الوزن الثقيل «91 كجم» فاز الطاجاكستاني سيوفوش زوخوروف على الكازاخستاني توكتوسون بيكبولسون.