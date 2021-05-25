1000 مشارك في جولة اليوم العالمي للدراجات بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتح مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل للمشاركة في جولة اليوم العالمي للدراجات الهوائية، والتي ستقام الجمعة 4 يونيو على كورنيش الشارقة، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية وفريق الشارقة للترايثلون، تفاعلاً مع اليوم العالمي الذي يصادف الثالث من يونيو من كل عام، وذلك ضمن حرص المجلس على تعزيز هذه الرياضة في الإمارة الباسمة، وتشجيع فئات الجمهور على ممارسة الرياضات المختلفة من ضمنها رياضة الدراجات. تتاح فرصة المشاركة في الفعالية لمختلف الفئات من الجنسين عبر التسجيل الاختياري على الرابط www.eevents.ae/cyc، وتستهدف الفعالية مشاركة ما لا يقل عن 1000 من مختلف الأعمار، فيما ستكون فئات السباق من الفئة المجانية والفئة المدفوعة المشاركة عن بعد، حيث سينطلق السباق في السادسة صباحاً ويستمر لمدة ساعتين لمسافة 9 كلم، على أن تلتزم الدراجات البطيئة بالجانب الأيمن من المسار والدراجات السريعة على الجانب الأيسر بأقصى سرعة مسموح بها للدراجين هي 30كلم/ساعة، على أن يحصل كل مشارك من الفئة المدفوعة على ميدالية تذكارية، وكل مشارك في فئة المدفوعة الافتراضية على شهادة وميدالية المشاركة مع التوصيل.