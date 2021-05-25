كاراتيه الشارقة للمرأة يتوج بالذهب والفضة في موسم استثنائي

الشارقة (الاتحاد)

فرض فريق الكاراتيه بنادي الشارقة الرياضي للمرأة نفسه على موسم 2020/ 2021، من خلال البطولات المتنوعة التي توج بها سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، واستطاع الفريق الذي شارك في 7 بطولات مختلفة على مدار الموسم التتويج بالذهب والفضة في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده اللعبة في النادي، الذي يضم بين جدرانه 29 لاعبة يمكن البناء عليهم لمستقبل متميز في اللعبة.

وكان فريق النادي قد توج بلقب الدوري العام للكوميتيه جماعي والميدالية الذهبية، وحاز المركز الثاني في الدوري العام لمسابقة الكاتا، وفي كأس صاحب السمو رئيس الدولة حصل الفريق على الوصافة، وكانت مسك ختام منافسات موسم الكاراتيه.

وعبّر ممثلو مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عن سعادتهم بالطفرة الكبيرة والنتائج التي تحققت هذا الموسم، مشيدين في نفس الوقت بالعمل مع اتحاد اللعبة برئاسة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، الذي نجح في مهمته بعودة النشاط في وقت كانت فيه جائحة كورونا قائمة. وقالت هند الحوسني، ممثل نادي الشارقة الرياضي للمرأة، رئيس شعبة اكتشاف ورعاية الموهوبين: «هدفنا واضح ومحدد خلال السنوات المقبلة، بالاستمرار في رسم الأهداف التي تجعلنا في مصاف الأندية ليس فقط في رياضة الكاراتيه، بل في كل الألعاب التي تقام تحت مظلة الأندية المنضوية التي مظلة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والتي تلقى الرعاية الكاملة في كافة الألعاب أملاً في الحفاظ على بناتنا، وجعلهن من المنافسات في كل المجالات الرياضية محلياً وخليجياً وعربياً وقارياً».

من جانبها، قالت التونسية هالة البودي مدرب الكاراتيه بنادي الشارقة الرياضي للمرأة: «كان موسماً صعباً في ظل المنافسة القوية من جميع الفرق، وما نراه من توفير إمكانيات من دعم يجعلنا نقدم الكثير من الجهد، وأن المرحلة المقبلة ستكون أصعب في ظل الترتيبات التي ستقوم بها الأندية الأخرى».

وقالت اللاعبة حميدة حاجي: «حصولي مع زميلاتي على فضية كأس صاحب السمو رئيس الدولة جاءت جيدة، خاصة أنها المرة الأولى التي نشارك في كأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطولة الدوري العام كفريق كاتا جماعي، وحصولنا على الوصافة إنجاز أعتبره كبيراً في ظل المنافسة القوية من باقي الأندية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تدريبات قوية ومكثفة استعداداً لبطولة آسيا في أكتوبر المقبل، والتي ستقام في دولة الكويت، وكذلك استعداداً للبطولة الأكبر وهي بطولة العالم، والتي ستقام في دبي في نوفمبر المقبل».

وقالت اللاعبة سلامة جاسم: «طموحاتنا كبيرة في المستقبل مع اللعبة في ظل الاهتمام الكبير الذي نجده من كافة القائمين على اللعبة، سواء بالنادي أو المؤسسة وكذلك اتحاد اللعبة».