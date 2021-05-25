«البادل تنس» يجذب نجوم «الخليج العربي»

منير رحومة (دبي)

دخل لاعبو دوري الخليج العربي في أجواء إجازة الصيف، بعد انتهاء الموسم الكروي وتوقف المسابقات والتدريبات، وتفرغوا لقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء، بهدف الترفيه والخروج من أجواء الضغوطات وبرامج التحضيرات وخوض المباريات على مدار الموسم.

واختار البعض من نجوم دوري الخليج العربي، البحث عن الترفيه بممارسة رياضات جديدة، ومنها لعبة البادل تنس، التي تشهد في الفترة الأخيرة انتشاراً واسعاً وإقبالاً كبيراً، خاصة وأنها تمارس داخل القاعات المكيفة، الأمر الذي يحفز جميع المهتمين لتعلم اللعبة والتعرف على أجوائها.

ومن أبرز اللاعبين الذين دشنوا مباريات البادل تنس، ريان يسلم لاعب العين، ومحمد عبد الباسط لاعب الشارقة، وسالمين خميس وسعيد أحمد لاعبا شباب الأهلي، حيث خاضوا مباراة انتهت في دبي، وانتهت بفوز الثنائي يسلم وعبد الباسط.

كما كانت المباراة فرصة على قوانين اللعبة، التي تعد من أكثر الرياضات نمواً وانتشاراً على مستوى العالم في السنوات الأخيرة.

وإلى جانب البادل تنس، تستهوي الرياضات البجرية لاعبي كرة القدم، خاصة وأن الأجواء مناسبة حالياً للذهاب إلى البحر والاستمتاع بجمال شواطئ الدولة، سواء لممارسة السباحة، أو لركوب الدراجات المائية.