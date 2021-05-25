الأهلي ينقل الاستعداد لـ «السوبر السابع» إلى المقر الرسمي

القاهرة (الاتحاد) انتقلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, إلى الفندق الرسمي الذي يستضيف أطراف بطولة السوبر الأفريقي، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل علي ستاد ملعب نادي السد. وجاء الانتقال إلى الفندق الذي يستضيف أطراف المباراة بعد سلبية المسحة الطبية، التي خضعت لها البعثة عقب الوصول مباشرة إلى مطار الدوحة قادمة من جنوب أفريقيا، في رحلة استغرقت ما يقرب من 11 ساعة اشتملت على ترانزيت ساعة في مطار أسوان. ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان المغربي مساء يوم الجمعة المقبل، بحثاً عن لقب أفريقي جديد، وإضافة اللقب السابع للنادي. ويعيش لاعبو الأهلي حالة من التركيز الشديد منذ الوصول إلى الدوحة، وحرص الجهاز الفني على منح الفريق الوقت الكافي؛ للتخلص من الإجهاد الذهني والعضلي من خلال إقامة مران خفيف أمس قبل الدخول في تدريبات الجانب الفني والخططي، وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة نهضة بركان. من ناحية أخرى، أجري حمدي فتحي، لاعب الفريق أشعة على الكوع للمزيد من الاطمئنان على حالته، بعد جاهزيته ومشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، عقب الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي. وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، على إجراء أشعة احترازية لحمدي فتحي؛ للمزيد من الاطمئنان على حالته بعدما أصبح جاهزًا للتواجد في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني. وكان فتحي قد تعرض لإصابة في الكوع خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا، وهو ما تسبب في غيابه عن الفريق في المباريات الرسمية. وأدى لاعب خط وسط الأهلي برنامجه التأهيلي خلال الأيام الماضية، وشارك في التدريبات بشكل تدريجي من خلال ارتداء «واقي الكوع» قبل التخلص منه، ويشارك في التدريبات الجماعية ويصبح جاهزاً للتواجد في المباريات الرسمية وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب جامعة قطر، استعداداً لمباراة مباراة السوبر الإفريقي. يأتي هذا فيما يخضع أيمن أشرف، لاعب الفريق لبرنامج تأهيلي مصغر، تحت إشراف الجهاز الطبي؛ لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، والتواجد مع الفريق خلال المباراة. ويقوم أيمن أشرف بتنفيذ برنامج تأهيلي بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم خلال المباراة الأخيرة أمام صن داونز، والتخلص من حالات الإجهاد التي تعرض لها في الفترة الأخيرة. وخضع «أشرف» لتدريبات منفردة أمس، على هامش مران الأهلي الأول ويستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم؛ للتعافي من الإصابة وتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق في المران الجماعي.