توزي: سعيد بالاستمرار مع «عائلة النصر» حتى 2023

معتصم عبدالله (دبي)

عبّر البرتغالي توزي لاعب وسط النصر عن سعادته بتجديد تعاقده مع «العميد» حتى صيف 2023، بعد انتهاء عقده الحالي بنهاية الموسم 2020- 2021، وقال اللاعب: سعيد بإعلان تمديد التعاقد مع عائلة فريقي النصر حتى 2023، وأتطلع إلى الأفضل في مشواري المقبل.

والتحق توزي (28 عاماً) واللاعب الدولي السابق لمنتخبات الناشئين والشباب بالبرتغال، بفريق النصر في يونيو 2019، وخاض مع «العميد» 62 مباراة في كل المسابقات المحلية سجل خلالها 18 هدفاً، علاوة على أدواره المميزة في وسط الملعب وصناعة الأهداف.

وبدد تجديد تعاقد إدارة «العميد» مع البرتغالي توزي الشكوك حول استمراره مع الفريق، بعدما فضل النادي دعم استقرار اللاعبين الأجانب بعد تمديد التعاقد مع الجناح ريان مينديز قائد منتخب الرأس الأخضر حتى 2024، بجانب استمرار عقود الثنائي ضياء سبع والجزائري مهدي عبيد بهدف الحفاظ على استقرار الفريق استعداداً للموسم المقبل 2021- 2022.

ولم يخف البرتغالي توزي عن أمله في الاستمرار مع «الأزرق»، بعدما أكد في وقت سابق على شعوره بالسعادة خلال موسمين مع الأزرق، حيث قال: مغامرتي الحالية كانت غير اعتيادية، وسعيد جداً بالتجربة على المستوى الشخصي، وقدمنا كفريق عملاً جماعياً جيداً على الصعيد العام، خاصة اللعب على ثلاثة ألقاب في موسمين فقط.

وأضاف: يجب أن أكون صادقاً وأقول إنني في هذه اللحظة أود حقاً البقاء هنا، بعد عامين من تمثيل النصر أشعر بالارتباط بالنادي، أحب مدينة دبي وأجواء الإمارات بشكل عام، لافتاً إلى الشعور الجيد الذي لزمه وأسرته منذ يومه الأول، حيث بات جزءاً من عائلة النصر وجماهيره.

وفرض توزي أفضليته مع «العميد» في الدوري خلال الموسم الحالي، بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات برصيد 2247 دقيقة، سجل خلالها 7 أهداف وضعته في وصافة هدافي «العميد» في الدوري خلف تيجالي برصيد 11 هدفاً.

واحتل توزي وصافة صناع الأهداف برصيد 6 فرص ترجمت لأهداف خلف زميله مينديز المتصدر بـ 8، علاوة على كونه أكثر لاعبي»الأزرق" لمساً للكرة في الدوري برصيد 2166، ووصيف أصحاب التمريرات الصحيحة في فريقه برصيد 1484 تمريرة خلف طارق أحمد المتصدر بـ 1612.

