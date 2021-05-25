بنزيمة يثق في بقاء زيدان مع الريال!

برلين (د ب أ)

قلل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، من التكهنات الدائرة حول رحيل مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، عن ملعب «سانتياجو برنابيو».

وأصبح من المتوقع على نطاق واسع رحيل زيدان عن ريال مدريد، بعدما قاد الفريق في ولاية ثانية، في الوقت الذي ترجح فيه التكهنات أن الوجهة المحتملة للمدرب الفرنسي ستكون فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وكان المدرب الفرنسي قد عاد لتدريب ريال مدريد مجدداً في عام 2019، ليقوده إلى التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي، وذلك بعد أن حقق لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاثة مواسم متتالية ولقب الدوري مرة واحدة في ولايته الأولى.

ورغم ذلك، فإن ريال مدريد قد أجبر على التخلي عن لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث فاز أتلتيكو مدريد بنسخة الموسم الحالي من المسابقة.

ومع تصاعد التكهنات حول مستقبل زيدان، قال بنزيمة في حديث مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، والذي ينشر اليوم: لا أرى أنه سيغادر، لن يحدث ذلك وسترى.

وأنهى ريال مدريد موسم 2020 -2021 بسلسلة من المباريات من دون هزيمة وصلت إلى 18 مباراة (13 فوزاً وخمسة تعادلات) في الدوري الإسباني، وهي أطول سلسلة مباريات من دون هزيمة لأي فريق في المسابقة، كما أنها أفضل معدل للفريق من دون تلقي هزائم منذ شهر مارس عام 2014 تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي (15 فوز وثلاثة تعادلات).

وساهم بنزيمة في 32 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم (23 هدفاً وتسع تمريرات حاسمة)، وهي أفضل حصيلة له في موسم واحد في الدوري عقب الفترة ما بين 2015 و2016 (31 24- هدفاً وسبع تمريرات حاسمة). وجاءت خمس من أصل ست تمريرات حاسمة بوساطة البرازيلي رودريجو جوس، كأهداف للنجم الفرنسي بنزيمة.