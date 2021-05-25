فليك على أعتاب «المانشافت»

برلين (رويترز)

ذكرت تقارير إعلامية اليوم، أن هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ السابق بات على أعتاب التوقيع على عقد لقيادة منتخب ألمانيا وخلافة يواكيم لوف بعد بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم هذا الصيف.

وقاد فليك، مساعد مدرب ألمانيا لوف حتى 2014، بايرن لحصد ستة ألقاب في موسم 2019-2020، كما أحرز لقب الدوري الألماني هذا الموسم، لكنه قرر الرحيل بعد شغل منصبه لمدة 18 شهراً، وكان فليك مرشحاً منذ فترة طويلة لخلافة لوف.

والتقط فليك بعض الصور خلال دخول مقر الاتحاد الألماني صباح اليوم الثلاثاء، بينما ذكرت تقارير محلية عديدة أنه سيوقع على عقد لتولي تدريب المنتخب الوطني حتى بطولة أوروبا 2024.

وقاد لوف، الذي يرتبط بعقد حتى 2022، ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014، عندما كان فليك مساعده، وأحرز كأس القارات 2017، لكن فريقه ودع كأس العالم 2018 من الدور الأول ويعاني منذ فترة.

وخسرت ألمانيا 0-6 أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر الماضي، في أسوأ هزيمة للمنتخب الألماني في كرة القدم.