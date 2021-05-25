خالد بطي من الظفرة إلى خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

أتمت إدارة نادي خورفكان الاتفاق مع خالد بطي لاعب الظفرة، وذلك من أجل اللعب بصفوف «النسور» في الموسم المقبل، حيث تعمل إدارة خورفكان على تجهيز عناصر الفريق واختيار العناصر القادرة على تمثيل الفريق بشكل جيد.

ويعتبر اللاعب إضافة للفريق، حيث يلعب في خط الدفاع، وكذلك خط الوسط وسبق له اللعب صفوف الجزيرة والظفرة لمواسم عدة في دوري الخليج العربي.

وفي نفس الوقت أنهت إدارة النادي المفاوضات مع لاعب آخر يلعب بخط الدفاع مع أحد أندية المحترفين، حيث من المقرر أن يوقع العقد خلال الأيام المقبلة، ويعتبر تدعيماً قوياً لخط الدفاع.